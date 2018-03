Universidades, inaccesibles para los hijos de asalariados

Las universidades públicas del país, se han vuelto cada vez más inaccesibles, pues hay carreras como las de Medicina, Odontología y Arquitectura, donde ya no hay hijos de asalariados por los altos costos de las colegiaturas y de los materiales, expuso el doctor Juan de Dios Sánchez Martínez, participante en el movimiento estudiantil que surgió hace 50 años, “en contra de un proyecto privatizador de la educación”, impulsado por el entonces gobernador Eduardo A. Elizondo Lozano.

Sánchez Martínez y la maestra jubilada, Lilya Palacios Hernández, acudieron a entregar al Consejo Universitario y a la Rectoría de la UANL, una solicitud del “Colectivo 9 de Marzo”, para recuperar la memoria de la lucha que la comunidad universitaria inició un día como hoy pero de 1968, luego que Elizondo publicó un plan para que cada estudiante pagara el cien por ciento de su educación superior, lo que hubiera impedido la formación de miles de profesionistas , incluyendo muchos que hoy son maestros y directivos de la Universidad.

Sánchez Martínez, quien participó entonces como representante alumno de la Facultad de Medicina, recordó que a la propuesta de Elizondo hubo una respuesta inmediata que logró derrotar el proyecto después de Nuevo León, se pretendía extender a todas las universidades del país, imitando el modelo de Estados Unidos, donde al salir, “los egresados quedan endeudados de por vida”.

La comunidad estudiantil y magisterial proponía que la Universidad fuera democrática, crítica, accesible económicamente a todos los estudiantes y la financiara el Estado al 100 por ciento, con un presupuesto anual garantizado por el Congreso.

Si bien hubo un triunfo inicial, que permitió la autonomía universitaria entre otros logros, “a 50 años de distancia, las universidades públicas del país se han estado privatizando de manera soterrada porque el costo de la educación es altísimo, en Medicina, Odontología o en Arquitectura ya no hay hijos de obreros o campesinos, y esto es atentatorio y discriminativo conforme al artículo primero Constitucional”.

Explicó que el acceso es casi imposible por las cuotas generales que se pagan en Rectoría y las internas en cada escuela o Facultad, y porque “se obliga a los alumnos a comprar manuales, paquetes de libros, batas, todo un gasto excesivo y además poco transparente”.

Asimismo, expuso, “más del 60 por ciento de los profesores estamos en nóminas como trabajadores eventuales, firmando contratos cada mes, cada semestre, cada año, y con 20 años o más sin prestación alguna”.

Esta falta de motivación y de reconocimiento elemental, se traduce en una decadencia de las universidades que se refleja en los rankings internacionales, “acabamos de ver que en 2017, de 800 universidades no aparecen las de Nuevo León ni del resto del país”.