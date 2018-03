Por: David Vázquez

Todo listo señores para que mañana Carril San Isidro nos presente otro maratónico evento, tarde en la que sin duda alguna sobresale el duelo entre El Toreto, el llamado Rey del San Isidro, cuaco que se topará en 275 metros contra La Reyna de Corazones, una tresañera que tiene mucho futuro en la región.

Ese compromiso no le pide nada al duelazo entre El Regalo Caro y El Regino, dos ejemplares que se les nota lo fino desde lejos, quienes jugarán por tercera ocasión.

En la primera ocasión se trenzaron en 100 metros, donde El Regino sacó la mejor parte al superar con pescuezo a El Regalo Caro, compromiso donde el alazán de los Rabicanos era el favorito, sólo que a la hora de la verdad no pudo con el zaino de la San Isidro.

Obviamente los Rabicanos no quedaron conformes con el resultado, por lo que pidieron el desquite y se les concedió, donde El Regino ofrecía faja en 150 metros.

En dicho amarre El Regalo Caro sacó la casta y cobró venganza de su rival al superarlo con ijar, quedándole a deber El Regino a su dueño y seguidores.

Y como en las carreras hay desquite, pues ni quién se pique, porque Rabicanos y Chilos volverán a medir a sus bestias, sólo que ahora lo harán en 200 metros y a los picos.

En cuanto se concretó la parejera, los saurinos dieron favorito a El Regalo Caro, pero como en las carreras no hay nada escrito, no podemos descartar que El Regino salga respondón y termine reventando el cincho.

Aún así los expertos en la materia le dan su voto de confianza a El Regalo Caro, tanto que en las apuestas se ha escuchado que ofrece paleta de ventaja.

Sobre los físicos de estos finos ejemplares podemos decirles que ambos están en inmejorables condiciones, por lo que la diferencia podría definirse en los jinetes. Pero conociendo a las dos cuadras, seguramente contrataron a jockeys reconocidos, como es el caso de Edgardo Ortiz y Luis Hurtado, al menos eso es lo que han dicho allegados a las mencionadas cuadras.

Sólo basta esperar a que los dos caballones tengan una buena salida para que no queden dudas de cuál es mejor a la hora de la verdad.

MÁS INFORMACIÓN

Les recordamos que la organización del “Majestuoso” tiene para ustedes una excelente promoción, pues de 11 a 1 de la tarde se tiene una promoción de 2×1, por lo que seguramente será aprovechado por todos los carrereros de hueso colorado y cientos de aficionados que no se querrán perder tan interesante evento.

Se espera un lleno total señores, pues viene caballada de Hermosillo, Navojoa y sus alrededores, así como de todas las cuadras del Valle del Yaqui.

Hasta mañana.