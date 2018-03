Se aferra Chivas al sueño de Liguilla

El Guadalajara habría encontrado una pista que los ayude a salir de la crisis. Posible remedio que no ha tenido el peso necesario en los últimos torneos: Su cantera, de la cual, salió José Juan Macías, autor del tanto que impulsó el triunfo sobre Lobos BUAP (0-1).

El atacante de 18 años, en su segundo juego como titular del Clausura 2018, marcó su primer gol del torneo tras seis apariciones, para replantear en su técnico Matías Almeyda el interés en juveniles, en el más puro ADN del Rebaño, pese a que la Liga esté prácticamente perdida y se va a contracorriente en la Liga de Campeones de Concacaf, donde perdieron la ida de los cuartos de final contra el Seattle Sounders (1-0).

Aunque el triunfo en el Olímpico de la BUAP no salva la temporada, las Chivas respiran con 11 unidades, luego de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Ahora, con poco más de confianza para mirar a lo que sigue, Tigres en la jornada 12.

Era el impulso que los rojiblancos necesitaban. Después de confirmarse cambios en la estructura del equipo, con la pronta incorporación de Francisco de Anda a la dirección deportiva. Pero, en lo que llegan esos cambios, la afición del Guadalajara podría estar menos desesperada, al identificar destellos de su equipo, que dominó a los universitarios.

El marcador no tardó en abrir. Cinco minutos fueron suficientes y los más importantes del cotejo. Isaac Brizuela, que superó hasta cuatro defensivos para meterse hasta la cocina, sirvió en corto a un inspirado Macías, que en dos toques y de media vuelta sorprendió al portero rival José Canales, para firmar el 0-1. Posteriormente, ambas escuadras subieron la intensidad de sus ataques, con goles anulados por igual, uno de Irven Ávila y otro de Macías.