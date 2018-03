Invade basura a Comisaría de Esperanza

Por: Luz del Carmen Paredes

La basura invade no sólo edificios y comercios abandonados en la Comisaría de Esperanza, sino también la Plaza Pública Miguel Hidalgo.

El contenedor que se ubica frente a la Parroquia de la Purísima Concepción está lleno de desechos y, en general, la plaza luce sucia y descuidada.

Además, el carro recolector se queda estacionado frente a la comisaría, lleno de desperdicios, despidiendo fétidos olores, que son un riesgo de salud pública.

Carmen María Mendívil, vecina del Centro, indicó que da tristeza caminar por las calles de Esperanza, no sólo por el estado de las mismas, sino por las condiciones en que se encuentran.

“Y para muestra la plaza: Está llena de basura, se ve que no le dan mantenimiento, a pesar de que está rodeada de comercios que pagan sus cuotas a la Comisaría”, señaló.

Urge que las autoridades municipales hagan algo, dijo, ya que la población está en total abandono, “no sólo es la basura, también se tienen problemas con la falta de alumbrado público, inseguridad y el deterioro de las calles”.