Higareda se une a campaña de acoso

Martha Higareda apoya el movimiento #MeToo, que surgió para denunciar acoso sexual y abuso de poder sobre las mujeres, pero también afirma que le preocupa que se caiga en los extremos.

“Aplaudo muchísimo desde los inicios de movimiento en Estados Unidos; para tener el valor de decir qué les ocurrió (a varias actrices) y señalar a las personas como Harvey Weinstein, se requiere de una valentía muy padre”.

“Lo que sí no me gustaría ocurriera es irse a un extremo, de decir ‘ah, ¿ya me vio de cierta manera? pues MeToo y lo denuncio’. ¡Hay límites y esos son los que hay que cuidar!”, considera.

La actriz y productora de películas como “No manches Frida” y “Cásese quien pueda” recuerda que, en su momento, ella misma sufrió cierto tipo de acoso.

“Me han preguntado si llegué a tener una propuesta indecorosa y sí (pero) dije que no (al acosador)”.

“El poder de decir no es algo muy importante; cada historia es tan específica que no puedo decir más, el miedo puede ser muy fuerte, sin embargo, si alguien te propone algo así, tu jefe o una persona de poder en el trabajo, hay que decir no, para qué se quiere trabajar con alguien así, si te corre es mejor”, subraya.

Destaca que el #MeToo está empoderando a la mujer y una de sus virtudes es negarse a hacer las cosas o poner un alto a lo que sucede.

A pregunta expresa, calificó de valentía la postura de su colega Karla Souza (Nosotros los Nobles) quien reveló haber sido violada en los inicios de su carrera por un director y productor, del cual se reservó el nombre.

Posteriormente en redes sociales, varios usuarios comenzaron a atacarla por haber, entre otras cosas, tardado una década en denunciar.

“Fue un acto de valentía de ella, ir y hablar de su situación porque de cierta manera se pone muy vulnerable al contar la forma en que aquello pasó.

“Como siempre va a haber comentarios positivos y negativos, yo soy una de las personas que se enfoca en lo positivo, y qué bueno que se atrevió a decir lo que está ocurriendo”, precisa.