“El Baby” Juárez, nuevo campeón latino del CMB

Noqueó en el noveno round al cajemense Gilberto “El Yaqui” Parra

Saúl “El Baby” Juárez se lleva el campeonato latino de peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al noquear en el noveno round al sonorense Gilberto “El Yaqui” Parra, en lo que fue la pelea estelar de la noche en la capital mexicana, evento presentado por All Star Boxing Inc y Producciones Deportivas.

El pugilista de Sonora no pudo con la clase del capitalino, que tuvo de su lado el saber imponer condiciones desde el primer round manejando la media distancia y contragolpeando de manera certera, estando tranquilo en los primeros giros y trabajando la pelea con ganchos al cuerpo hasta minarle la condición física.

Los golpes abajo y la paciencia le daban a Juárez la ventaja en el primer corte de tarjetas 36-40, 37-39 y 37-39, lo que obligaba a Parra a tener que presionar con todo en busca de remontar en las puntuaciones, soltando lo mejor de sus golpes.

Conforme avanzó la pelea la ventaja anímica y física era clave para el desarrollo de esta, donde el capitalino dominaba cada vez más claramente, al grado de llegar a las segundas tarjetas 73-79, 74-78 y 74-78, siendo el noveno giro el final de la contienda donde Laurentino Pérez dijo no más, tras castigar a dos manos a un Parra que no ya no podía responder.

Previo al arranque de la pelea estelar, se rindió un sentido homenaje a la memoria de Don Rafael “La Cobra” Mendoza, hombre que dejó huella en el mundo del boxeo y que fue uno de los pilares fundamentales del éxito de All Star Boxing Inc y Producciones Deportivas, y por ende, de las grandes figuras que han desfilado por las pantallas de Boxeo Telemundo.

Como pelea semifinal de la noche en peso Minimosca a 8 rounds, Abraham “Choko” Rodríguez vio terminada su racha de invicto a manos del michoacano Alejandro “El Pacquiao” Villaseñor que lo derrota por nocaut técnico al inicio del sexto giro, ya que el médico de ring no dejó continuar al sonorense debido a una cortada cerca del ojo izquierdo.