Devuelven terreno a “Reina del Pacífico”

La Procuraduría General de la República (PGR) notificó que le será devuelto uno de los terrenos en litigio a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Mediante una cédula de notificación se conoció que los representantes legales de Ávila Beltrán deberán presentarse ante las autoridades correspondientes en el Estado de Sonora el 13 de marzo para “hacer la entrega física y jurídica del inmueble”.

Fechado el pasado 9 de marzo, en el documento se informa la nulidad de los acuerdos que mantenían retenida la propiedad de Ávila Beltrán, así como “el levantamiento del aseguramiento decretado en el auto de 2 de agosto de 2004, dentro de una averiguación previa, única y exclusivamente, por lo que hace referencia al mismo sitio”. El documento señala; además, que se debe notificar sobre el contenido de la cédula a Sandra Beltrán Ávila en su domicilio y por las personas que ella autorizó.

En el cuarto punto se establece que se debe de informar mediante un oficio “al encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Hermosillo, Sonora, para que levante y deje insubsistente la anotación que le había sido ordenada mediante un oficio”.

El documento ordena que se realicen todas y cada una de las diligencias apegadas a derecho, para la entrega física del terreno a la parte quejosa y a los autorizados para ello. Finalmente se debe dar cuenta a un juez en el Estado de Sonora para que dé por cumplida la ejecutoria.

La batalla legal de la “Reina del Pacífico” comenzó tras su absolución en 2011, cuando las acusaciones de la PGR contra Ávila Beltrán por “lavado” de dinero y delitos contra la salud, quedaron sin materia; la dependencia no ha terminado de regresarle los bienes que le aseguró como parte de la investigación.

En los últimos dos años, Ávila Beltrán recuperó 10 millones de pesos en joyas, tres casas ubicadas al sur de la Ciudad de México y dos vehículos que le fueron asegurados en 2002, una camioneta Lobo blindada y un BMW del año.

Ante un juez promovió dos amparos para solicitar la devolución de dos pólizas de seguro a nombre de ella y de su hijo, y la liberación de dos de sus cuentas bancarias.

En un expediente, el juez de amparo le concedió la protección de la justicia para que la PGR justifique por qué no le han devuelto las pólizas de seguro.

En el juicio, el Ministerio Público Federal indicó que no podía entregar las pólizas porque desconoce el destino de las mismas y requiere tiempo para realizar gestiones ministeriales para averiguar qué pasó con ellas.

El juez consideró que el Ministerio Público no fue lo suficientemente congruente y exhaustivo en su respuesta, porque no explicó qué gestiones o trámites realizó para conocer el destino de las pólizas.

En su sentencia, ordenó a la PGR justificar debidamente su respuesta y explicar los trámites que realizará.

El pasado 2 de marzo, la PGR impugnó la sentencia del juez de amparo, por lo que un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México revisará si debe o no dar más explicaciones sobre el destino de las pólizas de seguros.