Descarta Salud intoxicación por plaguicidas en kinder

Se descarta una intoxicación por plaguicidas en el Jardín de Niños Santos Balmori, informó Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de la Secretaría de Salud del Estado.

Ante el reporte, el funcionario señaló que personal de Protección Civil y de Cruz Roja Mexicana acudieron al plantel educativo; sin embargo, mencionaron que no hubo alumnos o personal docente afectados debido a la fumigación, además de que nadie presentó sintomatología compatible con intoxicación.

Agregó que una brigada epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria que encabeza acudió al kinder, quienes realizaron una inspección y constataron que no hubo ningún caso de intoxicación por plaguicidas entre los estudiantes y profesores del plantel, además que se continuará con el monitoreo de lo ocurrido.