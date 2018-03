Cruz Azul despierta del coma

Cruz Azul no conocía la victoria desde la jornada 2 cuando derrotó a domicilio a Chivas 1-3. Hoy regresó al triunfo de una manera categórica: 5-0 sobre Pachuca.

Un marcador que bien puede romper las quinielas de la jornada 11, cuya historia comenzó a escribirse al minuto 3 con la anotación de Walter Montoya, un relevo que había pasado desapercibido en el torneo.

Al 7 Felipe Mora amplió la ventaja celeste y al minuto 9 Ángel Mena marcó el primero en su cuenta y el tercero para Cruz Azul que, debido a su historia reciente, no era garantía de nada.

A partir de ese momento el equipo local se relajó y el Pachuca se lanzó al frente obligado por las circunstancias. Sin embargo, el show continuó en la segunda parte con la anotación del español Édgar Méndez al 66.

Y faltaba el quinto de la tarde, obra de Ángel Mena al 77, con esa categoría que posee y que había permanecido ausente en todo el torneo. Hoy en Cruz Azul fue día de regresos.

Por lo pronto ascendió un lugar en la tabla general del 15 al 14 para un total de 11 puntos, a espera del cierre de la jornada. La mejor noticia fue que por fin tiene saldo a favor en la diferencia de goles (+1) en un torneo donde acumula cuatro derrotas, cinco empates y apenas su segunda victoria.

En tanto que Pachuca se ubicó en el lugar 11 de la tabla con 14 unidades, pero se llevan 5 goles que pesan más que el peldaño que perdieron en la clasificación general.

NO LO OLVIDAN

Al minuto 63 Christian Jiménez fue ovacionado cuando entró de cambio por el Pachuca, en un estadio que fue su casa y que coreó un grito recurrente en el Azul hasta el torneo pasado, “¡Chaco, Chaco!”.