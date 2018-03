“Chapulín Colorado”, hasta en la sopa

Un cómic del “Chapulín Colorado” y restaurantes temáticos con los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, continuarán este año el legado del llamado “Chespirito”.

El cómic, señala Roberto Gómez Fernández, hijo del creativo, tendrá aventuras inéditas para el héroe del corazón amarillo, las cuales se verán en un mundo moderno que incluirá aditamentos como gadgets y el uso de redes sociales.

Y los restaurantes, pensados para un ambiente familiar, tendrán, entre otras cosas, un menú y decoración alusiva al personaje.

“Es un año importante para nosotros”, dice Gómez Fernández quien habla del plan de Grupo Chespirito; entre estos el cómic, un filme y restaurantes con este héroe de México. Televisa ya no lo maneja pero no hubo ruptura con esta empresa.

“El Chapulín Colorado” nació para la pantalla chica en 1970, siendo un año mayor que “El Chavo del Ocho”.

En la década de las transmisiones, que concluyeron en 1979, de los programas del héroe del chipote chillón y las pastillas de chiquitolina también se publicó en cómic que incluso era mencionado en algunos episodios de “El Chavo del Ocho”.

Esbozos de la nueva edición se presentarán en la Comic Con de Estados Unidos y en la Conque, en Querétaro, a mediados de año.

“Ahora son aventuras nuevas y el Chapulín no tendrá más artificios de los que ya se le conocen, pero su mundo exterior sí cambiará, atendiendo a la modernidad”, agregó.

“Difícilmente se tocarán temas políticos o sociales, tendría que encontrar algo ingenioso y universal, que era lo que pretendía mi padre; él también evitaba la polí­tica, así que debo respe­tar el espíritu del personaje. Mi papá preguntaba en broma qué tan fea era la política que cuando la juntaban con una palabra bella como es ‘madre’, lo que resultaba era suegra”, recuerda divertido Roberto Gómez Fernández.

La película de animación, que abordaría los inicios del “Chapulín” basados en un argumento dejado por su padre, se verá hasta el 2020.

A COMER

En Bogotá existe un restaurante local llamado “La Vecindad”, en donde el personal se viste como “El Chavo”, “Doña Florinda” e incluso como “La Chilindrina”.

Algunos otros han solicitado permiso para utilizar el nombre de los personajes y los menos se han ido por la libre, lo cual mantiene a Gómez Fernández en acción para evitar actos de piratería.

Entonces, después de investigaciones de mercado, este año estará listo en México el primero de una serie de restaurantes alusivos y de los cuales se reserva el nombre.

“Es un proyecto grande, estamos en una segunda etapa y empezando a poner el lápiz en el concepto para que, en algún momento de este año esté un primer lugar que sea una experiencia: Sentir cercanía con los personajes, decoración, personal, actividades y menú”, apunta.

LA NUEVA FORMA

Desde diciembre del año pasado, Grupo Chespirito maneja las licencias de explotación comercial de los personajes, luego de que Televisa dejó de operar su oficina para ello.

Por un año, el también productor de las telenovelas “El color de la pasión” y “Cachito de cielo” encabezó la transición del proyecto que este 2018 continuará con su expansión.

“La comunicación estuvo algo distorsionada, diciendo que dejábamos Televisa. Lo que pasó es que la operación ya no la tenemos con un agente como en este caso era la empresa, sino que ahora lo hacemos de manera independiente, pero nosotros seguimos aquí, cualquier cosa que hagamos, es primero con Televisa, viene de la mano”, expresa el productor en referencia a que la historia de los programas y personajes de Roberto Gómez Bolaños siempre estuvieron ligados a la televisora.