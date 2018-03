Broma de amenaza de bomba en primaria

Por: Fabiola Navarro

Una llamada al 911, poco antes de las 7:30 horas de ayer, alertaba sobre una supuesta bomba que se colocó en la Escuela Primaria Fernando F. Dowrak de la colonia Centro, provocando la movilización de unidades de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), quienes al revisar las instalaciones, determinaron que no había riesgo, por lo que no se interrumpieron clases, informó María Luisa Zamorano.

“No se sabe si fueron alumnos del plantel o externos; lo que se sabe es que fue un menor el que reportó la amenaza de bomba. Se realizó el protocolo: Revisamos, analizamos la situación y no había ningún artefacto explosivo, por eso no llamamos a personal de la Sedena.

”Se estuvo llamando al número de donde se reportó al 911, y al parecer es de un teléfono público, no lo han determinado porque no se contesta, y por supuesto que al no tener quién fue el que hizo esto, no podemos hacer nada; sin embargo, hay que hacer un llamado de nuevo a los padres de familia y al resto de la sociedad, porque con estas cosas no se puede jugar, estamos trabajando por irnos al lugar, dejar de atender otras emergencias reales por ir a verificar este tipo de situaciones que pueden provocar que las cosas se salgan de control, y además crear psicosis”, manifestó.