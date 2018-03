Remonta Bacardí y gana el primero

Por: Armando Valenzuela

Se esperaba una serie final trepidante entre los equipos Bacardí y Heteles, dentro de la Liga de Beisbol Interamigos, pero el primer encuentro superó las expectativas, manteniendo a los aficionados que se hicieron presentes al filo de las butacas.

Bacardí llegó al cierre de la séptima entrada con el marcador en contra por tres carreras, a sólo un strike de la derrota, pero Max Mendívil, tronó doblete con las bases llenas, que vació las almohadillas, para empatar sensacionalmente el marcador, convirtiendo aquello en un manicomio.

Bacardí no esperó mucho, y en el cierre de la octava el pitcher Antonio Piña conectó imparable ante los lanzamientos de Armando “Turru” López, poniendo la potencial carrera del gane en primera.

Sale del juego Armando López y viene al relevo Juan Carlos Quezada, que después de sacar un out, otorga dos bases seguidas, quedando el escenario listo para que venga el cuarto bat Fabián Chávez a conectar potente línea entre jardín central y derecho, con caja llena y uno fuera, para que caminando anotara Antonio Piña, con la carrera del gane.

Heteles, se puso al frente en la cuarta entrada, con espectacular cuadrangular de Marco “Kirri” Gastélum, quien encontró dos compañeros en circulación, con ese estacazo el juego se puso 4-3, a favor de Heteles.

Volvieron a la carga en la sexta entrada, donde Jorge Mario García Buelna, recibe base y corre como demonio robándose segunda y tercera, para anotar con hit de Juan Carlos Quezada, una más anota René Ojeda y la última del rally fue cortesía de Marco Gastélum, moviendo la pizarra a siete carreras a tres.

Bacardí descontó una en la sexta entrada y las tres de la séptima, con las que lograron el sensacional empate, timbrando la del gane en la octava.

La ofensiva de Bacardí estuvo a cargo de Fernando Borbolla, que bateó de 3-2, con una producida, Fabián Chávez de 3-2, remolcando la del gane, y el héroe del juego Max Mendívil, con su doblete productor de las tres rayitas con las que se empató el encuentro.

Por los Heteles, Marco Gastélum le sonó de 4-2, incluido un cuadrangular y cuatro producidas, Juan Carlos Quezada de 4-2, iguales números para René Ojeda.

Por Bacardí, subió a la loma el Dr. Salvador Rentería, quien tenía en un puño a los contrarios, cubriendo las primeras tres entradas sin hit ni carrera, en la cuarta el “Pato” Jorge Mario García, le rompe el encanto con perfecto toque de bola, después de varias jugadas, viene el vuelacercas de Gastélum. Al final salió con siete carreras en cinco entradas, lo relevó el ganador Antonio Piña, quien cerró la puerta con tres entradas, sin anotación.

Perdió Armando López, terminando Juan C. Quezada, antes lanzaron Gerardo Murillo, quien desafortunadamente para Heteles, tuvo que salir al golpear a tres bateadores en la sexta entrada, salió cuando se vio mandón en la loma ponchando a dos enemigos y había llegado uno a primera por error, inició Alex Bustamente y le siguió su caballito Reynaldo Rubio, quien se lució con sus tres sólidas entradas, sin hit ni carrera.

Esta candente serie final, continuará el próximo miércoles en el Estadio Edmundo Galaz Luna, del Centro Deportivo Álvaro Obregón.