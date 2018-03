Reclaman pagos puntuales al Ayuntamiento

Por: Fabiola Navarro

Concepción García Tellechea, “Conchita”, vocalista del grupo de folklor latinoamericano Khenany, internacionalmente conocido y fundado desde hace 37 años en Cajeme, considera sentar un precedente para que futuras administraciones municipales paguen en tiempo y forma el servicio que brindan artistas como proveedores culturales.

Reconoció que recientemente el Ayuntamiento hizo el pago correspondiente a una parte de los artistas y agrupaciones de la cultura, contratados por autoridades locales para eventos artísticos, pagos que debieron hacerse desde el 2016.

Por ello se trabaja en la elaboración de un documento que se entregará a las autoridades, firmado por artistas, escritores, actores, poetas y quienes promueven la cultura en el Municipio de forma independiente, solicitando contratos de por medio.

“Esto se trata de todos y sabemos que solos no podemos. Es importante hacer un esfuerzo y una cadena que nos lleve a poder tener esta política cultural. Queremos que haya contratos de por medio y no me refiero a los cientos de trámites burocráticos que tenemos que elaborar cuando quieren contratarnos y que al final nos dicen que no, me refiero a que se elaboren contratos como a cualquier proveedor. Nosotros atendemos el llamado y cumplimos con nuestro trabajo, no pagan por adelantado y eso es lo que pedimos, lo justo; requerimos un 50 por ciento de anticipo y el resto el día del evento. Creo que a los artistas nos regatean mucho y al resto de los proveedores también en cuanto a sonido, luces, a todo lo que implica hacer un evento y es importante pagar lo justo”, detalló.