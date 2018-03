Rechaza Fiscalía actuación electorera

Por: Demian Duarte

De cara al proceso electoral que ya está en marcha, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora no atenderá una agenda política, sin embargo si es necesario detener a alguien, no habrá veda electoral que valga, advirtió Odracir Espinoza.

El fiscal anticorrupción aseguró que no se prestará para presiones electorales o políticas, y comentó: “No nos vamos a prestar para ningún tema de carácter electoral o de carácter político, vamos a seguir trabajando, si existen órdenes de aprehensión se van a ejecutar, independientemente de la veda electoral, la procuración de justicia no descansa”.

“Ya llevamos siete ex secretarios de Estado que tienen orden de aprehensión, algunos compareciendo en procesos; tenemos más de 15 directores generales y más de 35 personas vinculadas a proceso”, indicó.

Dijo que siguen avanzando con las denuncias, pues a la fecha se tienen más de 483 señalamientos recibidos y se espera que el flujo continúe, considerando además el ambiente político.

El fiscal recordó que continúan las investigaciones que son procesos muy largos, pero lo más importante es que la gente sepa que los casos se mantienen abiertos, con las investigaciones en proceso.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilantes sobre los procedimientos y a tener paciencia para esperar los resultados deseados.