Buenos resultados en empleo: Vidal

Por: Demian Duarte

El secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada, aseguró que con 9 mil 500 empleos generados en el primer bimestre la Entidad mantiene el paso y hace buena la expectativa de crecimiento para este año.

Dijo que el ritmo que se mantiene en generación de empleos es el reflejo de una gestión y promoción económica que hace Sonora a través del Gobierno del Estado y en alianza con el sector privado, que ha llevado a la gobernadora Claudia Pavlovich a Alemania en busca de inversiones, lo mismo que a él a Canadá en busca de promover al sector minero.

“En febrero tuvimos más de 6 mil 600 empleos, y no es otra cosa que la muestra de que la economía del Estado mantiene su dinamismo y crecimiento tanto en empleo como en inversión, no hemos dejado de hacer promoción, y estamos seguros de que este año vamos a lograr la meta de 25 mil nuevos empleos y una tasa de crecimiento superior al 5 por ciento”, dijo Vidal Ahumada.

El secretario recalcó que el Gobierno del Estado trabaja en la gestión de todo tipo de inversiones y que al igual que se promueve la gran inversión, se trabaja en proyectos para pequeñas y medianas empresas con facilidades para los empresarios del Estado.

Agregó que en este caso la estadística que aporta el IMSS comparada con la tasa de desempleo de 3.4% que es la más baja en los últimos 11 años, no hace más que confirmar que Sonora pasa por un momento clave en materia de su desarrollo económico, mismo que se debe mantener con buenas estrategias y una promoción adecuada de las oportunidades de negocios que aquí se encuentran.