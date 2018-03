Afecta espiritualmente la falta de empleo

Por: Roberto Aguilar

NAVOJOA.- Una situación que se vive muy particularmente en la región es la gran preocupación por la falta de empleo, donde los ciudadanos que no encuentran un trabajo estable son afectados emocional y espiritualmente, dijo Ramón González González.

El presbítero diocesano señaló que este ha sido el pan de cada día y el mayor dolor de cabeza de muchos feligreses que acuden por un consejo y confesión con él.

“Hay una macroeconomía muy sana arriba, pero no baja a los bolsillos de las familias. Se ve muy claramente que suben los precios y el sueldo sigue igual, o en casos no hay por la falta de empleo; eso ha golpeado mucho en los últimos años”, señaló.

Lamentó que esto ocurra en la región, en gran parte del país, pero que en lo local este es el mayor temor de los ciudadanos; aunado a ello se sigue trabajando por mantener la espiritualidad y la fe sobre todas las cosas.

Refirió que a pesar de este problema, cabe destacar que la gente de Navojoa es alegre, entusiasta, humilde y servicial, lo que forma una ciudad que sorprende por su tranquilidad, en comparación a otras cercanas.

Por otro lado, el presbítero indicó que en la ciudad pasa una situación muy peculiar, ya que no se marcan los estratos sociales como en otras ciudades, lo que habla de una ciudad muy hermanable, que se distingue por su sentido familiar.

“Es una ciudad, pero también se vive el ambiente del pueblo, no en sentido peyorativo, sino en el sentido positivo de esa relación humana y ese calor humano”, agregó.

Explicó que el ambiente de inseguridad en Navojoa no es tan delicado, pero aun así la sociedad no le deja de preocupar ese tema.

Por el lado espiritual, mencionó que la ciudad se caracteriza por un celo de Dios y una búsqueda de él, aún más que en otras ciudades, hay una sensibilidad por lo religioso y por el encuentro con Dios.