Por: David Vázquez

Por cuarta ocasión se medirán El Terco y La Chita, sólo que para este compromiso la yegua jugará con el nombre de La Julieta y bajo la cuida de Pepe Heredia.

Esta vez se medirán en 300 varas, donde El Terco se ha impuesto en las tres confrontaciones anteriores, por lo que esta cuarta podría ser la vencida.

Cabe mencionar que la gente de La Julieta piensa lo contrario, pues esperan que en la cuadra Portón le hayan encontrado la fórmula que la haga correr como lo hacía su hermana La Clave Sexta.

Aun así los saurinos le dan su voto de confianza a El Terco, penco que bajo la mano de Javier Zamora ha tenido mejores rendimientos.

Por lo tanto se dice que el caballo debe dominar a la yegua, pero como en las carreras no hay nada escrito, todo puede suceder señores, sobre todo cuando un ejemplar como La Julieta pudiera reventar y empezar a dar de qué hablar.

Como antecedentes de estas bestias tenemos que La Julieta vio acción ante La Sewa, en aquella accidentada competencia donde la potranca de la cuadra San Judas Tadeo se “mató” en las trampas y por consiguiente nada pudo hacer a la hora de la verdad, por lo que la yegua de “Chuy” López se fue cómodamente hacia el cabresto para reventar el cincho de la tarde.

En cuanto a El Terco se refiere tenemos que en su última salida jugó ante La Enamoradita en una competencia donde la yegua no quiso nada con la jugada, por lo que el caballo le ganó en la rienda.

Curiosamente tanto La Julieta como El Terco vieron acción en el Clásico Navideño y será hasta este domingo cuando regresen a la jugada, por lo que el descanso puede ser determinante en estas bestias, ya sea que les beneficie o les afecte.

Sobre los jinetes podemos decirles que Cristian Montiel es el oficial de la cuadra Portón, así que será quien se suba en los lomos de La Julieta, mientras que en El Terco podría ser Panchito Cárdenas, o bien que la cuadra San Judas Tadeo traiga un jockey de fuera, pues la mencionada percha jugará cinco compromisos.

MÁS INFORMACIÓN

Ya por cerrar edición se reportaron de Navojoa la cuadra Compadres y Rancho Doble C pidiendo de favor que sus compromisos se los programen de la mejor manera posible.

“Somos dos cuadras diferentes pero nos iremos juntos, por lo que nos gustaría que las carreras estén cercanas y temprano, pues el regreso al Mayo ya de noche se pone difícil”, indicó EM.

Asimismo el ingeniero Carlos Cajigas les recuerda que deben depositar el importe de su compromiso para que les sea programada la carrera, de lo contrario podrían quedar fuera del evento.

“La idea de que depositen es para que sean más responsables y sobre todo cumplan con el horario que se les asignará, pues en eventos largos como el que tendremos el domingo, no podemos darnos el lujo de perder tiempo entre una carrera y otra”, dijo Carlos Cajigas.

Asimismo la gerencia del “Majestuoso” les recuerda a las cuadras participantes que quienes no cumplan con el horario perderán su compromiso.

“Por eso al estar depositada la carrera y alguna cuadra no cumple, rápidamente se le truenan las puertas al caballo cumplido y se le paga la competencia”, finalizó CC.

Hasta mañana.