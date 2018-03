“La forma del agua”, líder en taquilla

“La forma del agua”, la más reciente película del mexicano Guillermo del Toro que ha sido reconocida con premios Oscar, Globo de Oro y Bafta, superó en taquilla a “Star Wars: The last Jedi”.

El filme ganador hace unos días del Premio de la Academia como Mejor Película se estrenó el 12 de enero y a la fecha ha sido visto por cinco millones cuatro mil 197 personas, según informó 20th Century Fox en un comunicado.

Además registra un “box office” de 262 millones, 775 mil 855, con lo que rebasó a la octava entrega de la saga galáctica “The last Jedi”, que tuvo 262 millones 289 mil 814.

Protagonizada por Sally Hawkins y Doug Jones, “La forma del agua” cuenta la historia de una empleada de limpieza que trabaja en un laboratorio del Gobierno y crea un vínculo amoroso con un hombre anfibio que fue capturado y se encuentra recluido para ser objeto de experimentos secretos.