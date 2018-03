Instalan Comisión de Ética en el PRI

Como parte de la campaña electoral, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el candidato presidencial José Antonio Meade instalaron ayer jueves la Comisión Nacional de Ética.

Se trata de una instancia para denunciar y castigar todos los actos de corrupción que se denuncien en contra de miembros del partido, incluido él, dijo Meade. Y es también una “vacuna” para que no se repitan casos como los de Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, agregó.

El PRI ya cuenta con la Comisión de Justicia Partidaria, que hasta hace dos años tenía en su haber 15 expedientes por resolver, y de entonces a la fecha ha expulsado a siete ex gobernadores: Andrés Granier, Roberto Borge, César Duarte, Javier Duarte, Jesús Reyna, Tomás Yarrington y Humberto Moreira. Quedaron pendientes otros casos, como los de Rodrigo Medina y Fausto Vallejo, así como el de Cuauhtémoc Gutiérrez, ex líder priísta en la Ciudad de México, acusado de tráfico y abuso de mujeres.

Al instalar la Comisión Nacional de Ética, el candidato presidencial precisó que se trata de un elemento rector “que no solamente vacuna y previene. Denuncia, castiga, orienta y no tiene más limitaciones en su actuar, no tiene más limitación en su alcance que su propia conciencia, y yo hoy vengo voluntariamente a someterme a esa jurisdicción”.

La transparencia y la rendición de cuentas serán los elementos que se pongan por delante en este proceso electoral, explicó, y sostuvo que la comisión instalada este jueves “se convertirá en la conciencia del partido y velará para que los aspirantes a un cargo de elección popular no pierdan la brújula”.

“Se les está confiando la responsabilidad de que el partido viva con orgullo en sus valores y no se les esté imponiendo ninguna restricción”, indicó, luego de precisar que la nueva comisión contará con funciones de investigación y recomendación, y con libertad para hacer los señalamientos puntuales respecto de cualquier militante, empezando por el candidato a la Presidencia de la República, y hasta el último de los representantes seccionales.

El ex canciller aseveró que él representa una candidatura limpia y honorable, lo que significa una ventaja en este proceso electoral, donde se contrastarán los perfiles y las propuestas.

“El poderme presentar frente a la ciudadanía, pero, aún más importante, el poderme presentar frente a mis hijos y frente a mi conciencia con limpieza, es mi principal activo”, manifestó.

En su oportunidad, José Antonio González refrendó el compromiso del PRI para impulsar una revolución ética, tal como lo propuso Meade Kuribreña, y afirmó que el instituto político perseguirá la deshonestidad, la corrupción en el sistema público y el abuso desde posiciones de Gobierno, flagelos que, subrayó, corroen las instituciones y debilitan el Estado.

–¿La comisión es un filtro para las raterías? –se le preguntó.

–Es un poquito más que eso – respondió su presidente.