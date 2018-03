Incumplen hermosillenses con Ley de Tránsito: Muñoz

Por: Demian Duarte

La presidenta municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, reconoció que la capital vive un problema de caos vial y accidentes relacionado con el poco respeto de la Ley de Tránsito de parte de los ciudadanos.

Dijo que se buscará, primero, educar y después castigar con la fuerza pública y sanciones a quienes excedan la velocidad e incumplen con las normas.

Muñoz Fernández recalcó que su empeño en este momento será reforzar la vigilancia y el patrullaje, “además vamos a incorporar motos y cuatrimotos que van a resultar más efectivas”, destacó.

“Tenemos un aumento de los problemas de tránsito, atropellamientos, tenemos más accidentes, porque la gente no respeta, falta de precaución, no se respetan señalamientos, ni altos, ni semáforos, así que nos vamos a regresar al principio, con educación vial”, adelantó.

La alcaldesa expuso que todo depende de la cantidad de policías que se necesitan para controlar la ciudad, porque faltan agentes y equipo.

En ese sentido, lamentó el accidente en el que falleció el servidor público municipal Alonso Alcántar, y pidió a los conductores respetar la Ley de Tránsito, no conducir y hablar por celular, mucho menos en estado de ebriedad.

“Lo que necesitamos es conciencia de que arriesgan su vida, y que son un peligro en potencia para otros, hay una falta de observancia de la Ley de Tránsito, la gente no entiende que nuestra responsabilidad es controlar la situación y no permitir la impunidad, apelamos a la colaboración y no al garrote por la incidencia de estas situaciones”, manifestó.

“Hago un llamado a los ciudadanos y apelamos al respeto y si no mejoran las cosas vamos a vernos obligados a actuar”, finalizó.