J.C. Ruiz

El minicuento, por supuesto, NO debe interpretarse con doble sentido. Por lo menos eso fue lo que nos recomendó dijésemos, el Médico que lo transmitió. Trátase de un paciente que solicitó un cheque completo y desde luego el facultativo comenzó por examinarle los pulmones, luego el corazón. Le hizo la prueba de las rodillas, etc., primero lo primero y cuando le auscultaba con el estetoscopio, le recomendaba el doctor al enfermo: Por favor, diga usted repetidas veces: TREINTA Y TRES…

Y el paciente muy obediente con el aparato de las tripas sobre el corazón, repetía sin cesar: Treinta y Tres, Treinta y Tres, Treinta y Tres…. Y así hasta el infinito.

Entonces el Médico cambió la auscultación y colocándose un guante de hule, una vez colocado el enfermito en posición técnica, le introdujo grueso DEDO en el trasero, pidiendo nuevamente que dijese Treinta y Tres y el galeno quedó asombrado, cuando su cliente con voz medio sospechosa, comenzó su conteo nuevamente, pero en esta forma:

-Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… etc. hasta completar sus treinta y tres…