Cuadro completo por el Senado

Por: Demian Duarte

Terminó por concretarse lo que ya se sabía en todas partes, Leticia Cuesta Madrigal fue invitada a participar como la segunda de fórmula en la coalición Por México al Frente, que conjunta a PAN-PRD-MC en las elecciones federales, con lo que se completó el cuadro de lo que es la segunda contienda más importante en lo que toca a Sonora del proceso electoral federal que se asoma.

Usted sabe, la ex directora de Sonora Ciudadana se suma así a la fórmula que encabeza el ex priísta Antonio Astiazarán Gutiérrez, junto con quien buscará remontar desde la tercera posición en que los colocan las encuestas para intentar subir y disputar un tercio de los votos a las fórmulas encabezadas por Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez en el caso de la coalición Todos por México y la que integran Lilly Téllez y Alfonso Durazo en Juntos Haremos Historia.

No se trata de una elección sencilla y cada equipo tiene sus fortalezas y sus debilidades, lo que por primera vez en la historia política de Sonora convierte en un volado eso de quién irá en primer lugar y quién en segundo, en un proceso que reparte 3 posiciones, 2 para la fórmula ganadora y 1 más para el segundo lugar, el tercero, se queda literalmente chiflando en la lomita.

Ahora, el amable lector seguramente se preguntará por qué tanto revuelo por una posición en el Senado, si al final de cuentas el trabajo en la llamada “Cámara alta” es más de representación y protocolos, que en diseño de leyes, pues si acaso el trabajo del Senado de la República es dar el visto bueno a las decisiones tomadas en la Cámara de Diputados y aprobar algunos nombramientos, como el de diplomáticos y algunos altos funcionarios del Gobierno.

Y la respuesta es simple, todos los que van al Senado de una u otra manera se acercan a una nominación a la gubernatura, en la historia política de Sonora, los últimos 5 gobernadores, incluida claro está Claudia Pavlovich Arellano, fueron primero al Senado y después terminaron por ser nominados como candidatos a la gubernatura.

Así ocurrió con Manlio Fabio Beltrones en 1991, con Armando López Nogales en el 97, con Eduardo Bours en el 2003 y con Guillermo Padrés en el 2009, y no se ve cómo pueda romperse esa tradición, cuando los que podrían ir al Senado ya han abierto su juego y han enseñado muchas ganas de ir más allá en la política.

Ahora la definición llega al filo de la navaja y justo a tiempo para dar forma al equipo y estrategia de campaña, en un empeño donde las fórmulas de Morena y del PRI, ya llevan camino avanzado y están simplemente estirando el brazo para lo que se viene en apenas 22 días.

Así que hay juego abierto.

Por cierto, en la sesión de este 7 de marzo en el Congreso del Estado se dio apenas la segunda licencia permanente en lo que va de la 61 Legislatura, en este caso para Emeterio Ochoa Bazúa, diputado titular por el Distrito 17 con cabecera en Cajeme y quien se retiró del Congreso para concentrarse en el reto de preparar la dura campaña que habrá de emprender para garantizar que su partido —El PRI— podrá conservar ese municipio.

Anteriormente la diputada de representación proporcional y actual jefa de la oficina del Ejecutivo en Sonora, Natalia Rivera Grijalva, dejó su curul, justo al inicio de la Legislatura, para que la cajemense Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, ocupara esa posición, misma que al parece mantendrá hasta el 15 de septiembre próximo, cuando llegue la 62 Legislatura. También es verdad, David Palafox, Ana María Luisa Valdés e Iris Sánchez Chiu tomaron licencia por unos cuantos días para ser nominados por su partido como candidatos a diputados federales, sin embargo al no tener impedimentos legales para seguir como diputados hasta el 29 de marzo próximo, ahí se mantendrán.

No obstante la llegada del segundo suplente en esta legislatura que es Enrique Evangelista Velázquez, abre un compás de espera para una lluvia de licencias y suplentes que habrán de llegar tan pronto como el 30 de marzo próximo.

Y es que los distintos aspirantes a cargos de elección popular, sean para alcaldes o diputados locales, deben según el Código Electoral para el Estado de Sonora, tomar licencia de sus cargos de elección 90 días antes del proceso electoral, así que ya les están tocando las golondrinas a Lina Acosta Cid, Célida López, Rodrigo Acuña, José Armando Gutiérrez, Javier Dagnino, Carlos Fu, Kitty Gutiérrez Mazón, David Palafox, Iris Sánchez Chiu, Brenda Jaime Montoya, Omar Guillén, Jorge Luis Márquez Cázares, Ana María Luisa Valdés, Ramón Díaz Nieblas, Moisés Gómez Reyna, Carlos León, Fermín Trujillo, Epifanio Salido, Angélica Payán y Lisette López Godínez, de modo que de 33 legisladores que iniciaron en el 2015, sólo 9 llegarán al final de este Periodo Ordinario de Sesiones, el último de la Legislatura, realmente todo un récord.

