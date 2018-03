Chivas no pudo con Seattle

Las Chivas no pudieron salir sin daño de Seattle y en la vuelta tendrán que levantarse del 1-0 con el que cayeron este miércoles ante el Sounders en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En un duelo donde Rodolfo Cota atajó al menos una de gol y el poste ahogó otra para los locales, el Rebaño no pudo con el cansancio y la visita y terminaron cayendo por la mínima diferencia, marcador que parece remontable la próxima semana en el Estadio Akron.

Aun así, Chivas comenzó mejor y en los primeros minutos tuvieron dos claras, pero en la primera Jesús Godínez no anotó en una barrida dentro del área al minuto 11 de juego, y al 33’, Alan Pulido no pudo abrir el marcador al estrellarle el balón al portero, Stefan Frei.

Por el Sounders, Clint Dempsey disparó al 26’, pero Cota desvió de buena manera.

Para la segunda mitad, el cuadro de Seattle metió mayor presión y comenzó atacando con mayor peligro.

Will Bruin cabeceó en un tiro de esquina al 47’ y el esférico se estrelló en el poste de Chivas en lo que fue la primera de peligro de la segunda parte, aunque cinco minutos después, Handwalla Bwana tuvo para abrir el marcador, pero otra vez apareció Cota.

Fue entonces, cuando al 78’, Dempsey anotó dentro del área en un centro por izquierda de Henry Wingo para poner el 1-0 definitivo.

Chivas necesitará ganar y que no le anoten para evitar los penales el próximo miércoles en su estadio.

Así, el Rebaño perdió el invicto en esta edición de la Concachampions, después de sumar dos victorias ante el Cibao de República Dominicana.