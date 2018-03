Ale Guzmán, otra vez la critican

Alejandra Guzmán se dejó ver en bikini durante sus vacaciones, fotografías que causaron polémica porque se le notan algunas arrugas en el cuerpo, así como los resultados de las cirugías.

La intérprete de “Yo te esperaba” viajó a Miami con su hija Frida Sofía, y a pesar de que disfrutó del tiempo libre, no se salvó de las críticas en las redes sociales.

Aunque algunos usuarios destacaron que luce increíble a sus 50 años, otros enviaron mensajes negativos como “¿Por qué se operan tanto… no se dan cuenta que se desfiguran la cara y el cuerpo”; “Sorry pero se le ve todo el cuero del estómago, sí es delgada pero un traje de baño completo le vendría mejor” o “Amiga ya no estás para esos bikinis”, fueron algunos comentarios.