“Ya no extraño a Mónica”

A más de un mes de que concluyó la quinta temporada de “El Señor de los Cielos”, Fernanda Castillo sostuvo que ya no extraña al personaje “Mónica Robles”, que interpretó durante casi cinco años.

De acuerdo con la historia, “Mónica Robles” murió a consecuencia de una bala disparada por “El Cabo”. Aunque fanáticos de la serie de televisión sostienen que no está claro su desenlace, Castillo aseguró que sí fue el final.

“Tener que decirle adiós ha sido de los procesos más tristes que he vivido, pero decido quedarme solo con todo eso maravilloso que ella me regaló. Me voy llena de agradecimiento y de lecciones”.

Durante la promoción del filme “Una mujer sin filtro”, que protagoniza, se le preguntó si extraña a “Mónica Robles” y tras unos segundos de pausa, respondió: “La verdad, en este momento ya no la extraño, creo que hay que cerrar el ciclo. El día que cerré ese ciclo decidí que estaba bien ahí y que hay que avanzar”, externó.