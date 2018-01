Vámonos al HH

Por: David Vázquez

Una vez más se nos hará ver correr a El Toreto, señores, pues el apodado “Rey del San Isidro” irá el próximo 14 de enero al Hipódromo de Hermosillo para toparse con El Apache en 300 yardas.

De hecho, El Apache, de la cuadra Brujo Negro, buscará “matar dos pájaros de un tiro”, ya que en la misma competencia le juega 300 varas a El Guarijío.

Por lo tanto, El Apache correrá por el centro de la pista, así que El Toreto y El Guarijío serán los que escojan porque lado harán su competencia.

Carrera de pronósticos reservados, señores, pues se trata de tres caballos finos y ligeros, los cuales han demostrado que les “apestan” las patas.

Y para muestra tenemos que El Toreto es hijo de FDD Dinasty, El Guarijío desciende de Walk Trhu Fire, en tanto que El Apache se dice que trae sangre de Zooming For Bux.

Obviamente el “morbo” lo genera El Toreto, de la cuadra San Isidro, cuaco que por rumbos de los valles del Yaqui y del Mayo se quedó sin sayos al doblegar a Don Julio y El Cenicero.

Después de esas dos competencias, El Toreto ya no volvió a jugar en San Isidro, por lo que su dueño tuvo que buscar jugada en otras partes.

Mucho se dijo de un posible duelo ante El Guarijío, sólo que el cuaco de la cuadra San Elías le sacó la vuelta.

Después se estuvo “cocinando” un amarre con El Barba Roja, pero no se concretó nada, porque el penco de la cuadra Guadalupana le pedía que le pagaran visita a Altar.

Caso similar con El Norteño, donde éste lo invitaba a jugar en 200 metros, pero El Toreto no se animaba.

Con El Apache también se tiroteó anteriormente, donde el prieto de la percha Lema/Brujo Negro le jugaba a El Toreto en San Isidro, siempre y cuando le pagaran visita en su casa, en las tradicionales fiestas de Pitiquito.

Pero como no se amarraba, se pensó que El Toreto se le iba a “engüerar” a la cuadra San Isidro, hasta que “Chilo” Gómez se animó y pidió puerta para jugar en 300 yardas en los abiertos que quiso hacer el Hipódromo de Hermosillo.

El detalle fue que no había cuacos inscritos en dichos abiertos, por lo que la cuadra San Isidro pidió meterse en tercia, respondiendo El Garijío que no le entraba a El Toreto, pero El Apache sí le aceptó la propuesta y se concretó tan esperado compromiso.

Hasta mañana.