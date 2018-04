Trámites en exceso para el REPUVE

Por: Federico Chávez Manjarrez

Para muchos automovilistas es un calvario acudir al módulo del Registro Público Vehicular (REPUVE) sólo para renovar el chip del cristal correspondiente al pase de residente por la caseta de cobro, ya que cuando no se les cayó el sistema, a las personas se le exige hacer citas; de lo contrario, no será atendida.

En más de una ocasión automovilistas han asistido a efectuar el trámite ante el REPUVE, y es perder aproximadamente media hora, y eso siempre y cuando el sistema no se caiga, según comentaron.

Si algún automovilista cambió su vidrio delantero y ya contaba con el chip de la caseta de cobro, tiene que solicitar su reposición, pero para ello tiene que registrarse primero en el Registro Público Vehicular, aunque no sea de su interés o ya esté registrado, causando un retraso de hasta una hora o más, según se pudo constatar, quien no pudo realizar el trámite porque el sistema se cayó.

Asimismo, en ese módulo se encontraban algunas personas queriendo registrar su unidad o cambiar su chip de residente, y ya han tenido que acudir en más de una ocasión y no han podido realizar el trámite.

Es un gran burocratismo y malestar de los automovilistas que los mismos empleados del REPUVE reconocen, pero nada o poco pueden hacer, según comentaron los quejosos.