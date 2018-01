Salen primeros cheques de apoyo

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a quienes les deseamos excelente inicio de semana este lunes 8 de enero. Un día como hoy, del año 307, en China el emperador Jin Huidi es envenenado por su hijo Jin Huaidi, y en 1766, en las Islas Malvinas una flotilla británica se apodera del puerto de Egmont, en manos de España. Y antes de entrar de lleno con el comentario, les deseamos que tengan el mejor de los años y que sea un ciclo lleno de bendiciones. Y entrando de lleno con el comentario, nos informa de manera exclusiva el delegado de la SAGARPA en Sonora, JORGE GUZMÁN NIEVES, que desde finales de diciembre y principios del año, la Secretaría de Agricultura inició con los primeros pagos del apoyo complementario del cultivo de trigo del ciclo agrícola 2016-2017, donde se encuentra en curso el trámite y pago de las primeras 800 solicitudes, y para esta semana acudirá a la Ciudad de México para tratar de que fluyan lo más expedito posible los recursos que están todavía pendientes y que para los productores y líderes de organizaciones, como JOSÉ ABEL CASTRO GRIJALVA, se encontraban en un inicio muy burocratizados y con muchos cambios en los formatos, pero lo positivo es que ya han estado fluyendo los pagos, aunque no es para todos, ya que nos comentó el presidente del Grupo Yaqui, CARLOS ALBERTO ESQUER LÓPEZ, que no han llegado esos subsidios federales a los asociados y eso les está costando intereses, ya que a ellos, como agricultores, les hicieron un préstamo a cuenta de los apoyos y eso les representa una gran carga; por ello entre los asociados privados de la UCAY priva una gran desilusión, y más que por tercer año consecutivo recibirán los mismos ingresos objetivos y los costos de producción se han elevado severamente por el incremento de los insumos, aunado a que los mercados internacionales y mundiales se encuentran deprimidos….. Y quienes no están deprimidos son nuestros amigos los ganaderos del Valle del Yaqui, quienes este día retomarán las subastas ganaderas, donde el año pasado llevaron alrededor de 48 pujas con 13 mil 486 becerros, vacas, vaquillas y toros comercializados, según lo que nos dijo el mismo presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (AGLVY), ALAN HERVEY RONQUILLO AMADO. Se espera que sea un buen año para los productores pecuarios y, sobre todo, que tengan buenos precios dentro de la primera subasta del año…… Y hablando de buenas noticias, ya que recordemos que el año que recientemente pasó fue malo en términos generales para la gente del campo, excepto para los amigos pescadores de camarón de bahía y ribera y los acuicultores, dirigidos por el profesor y amigo MIGUEL ÁNGEL CASTRO COSÍO, nuestros amigos de ALINSUMOS (Insumos para Alimentos) que hoy dirigen CRISTIAN y ANTONIO GASTÉLUM SERRANO, así como su señora madre, MIROSLAVA SERRANO CORONEL, se encuentran impulsado, con el apoyo de Asgrow y el encargado del Corporativo GS, VÍCTOR MANUEL SILVA VALENZUELA, el cultivo de maíces tardíos, sembrados a partir del 15 de enero, hasta al 15 de marzo, por lo que a través de ese corporativo darán toda la asesoría necesaria totalmente gratuita para el cultivo, así como el financiamiento, aseguramiento, comercialización, trilla, secado del grano, si es que ocupa, y acarreo de la cosecha, por lo que se invita a los amigos a informarse con ALINSUMOS o la familia, si es que tienen interés en realizar esa siembra con variedades como Armadillo, Garañón y Caribú…… Y por cierto, el 6 de enero se conmemoró un aniversario más de la promulgación de la Ley Agraria, donde por ahí vimos al presidente de la ALCANO en ese evento, que se celebró en la Ciudad de México y al cual en antaño asistíamos a invitación expresa de la CNC, pero realmente en ese tiempo era un evento político más que de aniversario de esa legislación, que tiene muchas enmiendas, como la Constitución. Con esto nos despedimos, reiterándoles que tengan un excelente 2018.