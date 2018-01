Recuerdan a Capulina en su cumpleaños

El reconocido cineasta Alfredo Zacarías recuerda como un hombre bueno y de gran talento a su querido amigo, el actor Gaspar Henaine “Capulina”, quien marcó una época con su humorismo blanco, a través de películas, historietas y series.

Zacarías, quien fue el cineasta que catapultó la carrera en solitario del llamado “Rey del humorismo blanco”, quien este 6 de enero cumpliría 92 años, recordó con cariño a este personaje y amigo entrañable.

“Era maravilloso trabajar con él y nunca encontré un actor más completo, él era el primero en llegar y el último en irse, además de tener un vestuario de lo más sencillo, quien no recuerda el saco a rayas y sombrero de bombín”, mencionó el realizador, quien por muchos años trabajó en mancuerna con el fallecido actor.

“Yo también contribuí a su imagen y Capulina puedo decir que era un personaje universal”, comentó el cineasta, quien actualmente radica en Estados Unidos y recientemente recibió la medalla al Mérito del Director por 50 años de trayectoria.

Entusiasta, recordó que en la cinta “Mi padrino”, conoció a Capulina y pudo darse cuenta de su gran calidad humana, por lo que fue fácil componer el tema para esta película de 1969.

“Yo hice el tema de ‘Mi padrino’, porque me di cuenta que así era él, todos los niños eran sus ahijados”, comentó Zacarías.

“Él siempre tenía una puntada tras otra, pero respetaba en guión, el diálogo y siempre los mejoraba, además de que su sonrisa radiante llenaba la pantalla, así que yo lo dejaba ser Capulina, porque él inventó el personaje y no Roberto Gómez Bolaños, con quien trabajo mucho tiempo y fue responsable de la mancuerna con Viruta, que después terminó”, comentó.