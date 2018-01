No aceptarán despensas a cambio de su voto indígenas guarijíos

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Ante el inminente inicio de los procesos electorales del 2018, ya se están acercando a nuestra etnia indígena los políticos, pero nosotros no vamos a dar nuestro voto por una despensa, declaró Héctor Zaila Enríquez.

El vocero de la Tribu Guarijío o Makurawe expresó: “Ya se avecinan las elecciones y los partidos políticos ya se están acercando a nuestros pueblos, a apapacharnos pero no nos ofrecen nada atractivo, ya no estamos dispuestos a dar nuestro voto por una despensa o vivienda”.

Refirió que cada época electoral es la misma historia.

“Cada tres años es la misma, vienen nos ofrecen despensas, medicamentos, becas, proyectos productivos, incluso hasta vivienda, pero nosotros pedimos que nos incluyan mas en sus proyectos, en la participación política, que cambien las leyes para que nos favorezcan”, señaló.

Mencionó que la misma necesidad por la que pasan las etnias indígenas, hace que acepten los pocos apoyos que nos ofrecen, “nos bajan la luna y las estrellas y después no nos dan ni la mitad de lo que nos ofrecieron, luego se van y ya se olvidan de nosotros”, señaló.

Zaila Enríquez hizo un llamado a los políticos o funcionarios a revivir el acercamiento con las etnias Guarijías y Makurawe.

“Nosotros estamos en la mejor disposición, no pertecenemos a ningún partido político, hemos confiado en algunos pero cumplen a medias”, concluyó.