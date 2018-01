Liberan a “La Barbie” en Nogales

Por: Ricardo López

José Guillermo “N”, alias “La Barbie”, fue liberado y reinstalado como policía en esta ciudad, sin poder llegar a su ex puesto como sub jefe de Seguridad Pública.

El alcalde Cuahutémoc Galindo comentó que tras no encontrarse sujeto a ningún proceso legal, “La Barbie”, quien fungiera como sub jefe policiaco en Nogales, que ya no regresará con el cargo a la corporación, pero se le respetara su situación laboral, por lo que continuará dentro de la misma.

El presidente municipal explicó que “La Barbie” seguirá como funcionario público, sin el cargo anterior pero con el apoyo de él, ya que legalmente el ex jefe policiaco no está en ningún proceso ante la justicia.

José Guillermo fue liberado en la ciudad de Hermosillo la mañana de ayer.