Comerciantes, afectados por incremento en combustibles

Por: Roberto Aguilar

NAVOJOA.- Algo que ha golpeado exponencialmente a los comerciantes es el incremento del precio de la luz eléctrica, gas LP y gasolina, ya que al costar más caro provoca una reacción en cadena con la canasta básica.

Huevos, pollo, leche y tortillas, por mencionar algunos productos, son los que más se afectan y por ende tienen que subir de precio, golpeando a la familia.

En los próximos días podría verse un aumento en el precio del pollo y huevo, según comentaron algunos comerciantes de este producto.

Se comenta que a pesar que la carne blanca registró un aumentó el año pasado, los comerciantes optaron por no subir el precio de este producto para no afectar a su clientela.

“La verdad no sé qué vaya a pasar si viene un aumento en el precio del pollo y el huevo, pues sería un duro golpe para la economía de las familias, sobre todo las que menos tienen”, advirtió Rodrigo Flores.

El comerciante aseguró que muchos ya ven hasta normal que los precios de algunos productos se eleven a principio de cada año, sin embargo, esto no corresponde a la realidad con un salario bajísimo que no alcanza para las principales necesidades de la gente.

En un recorrido realizado en el primer cuadro comercial de Navojoa, se pudo constatar que algunas frutas y verduras mantienen los mismos precios, pero en los próximos meses podría subir.

En el caso de los comerciantes de carnes señalaron que no se ve por lo pronto un aumento en las carnes rojas, pero advierten que pueden darse aumentos drásticos, debido a la misma inflación.

Otros productos que podían subir de precio son el aguacate y hortalizas. Por lo pronto el kilo del pollo entero se encuentra en los 36 pesos y la cartera de huevos aumentaría a 55 y 60 pesos