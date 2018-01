Atrapa ciclón a mexicanos en EU

“No hemos salido en todo el día y no sabemos cuándo podremos hacerlo, las autoridades han advertido que si lo hacemos es bajo nuestro propio riesgo, pero la verdad ni dan ganas de salir”, confiesa Yvette Romero, residente de la ciudad de Wilson, Carolina del Norte, desde hace más de 15 años.

“Esto se trata de prepararnos como si fuera la llegada de un huracán y, de hecho, es igual o más peligroso”, comenta Yvette, quien tiene 2 hijas mayores (Pamela e Yvette), un hijo menor (Daniel) y vive con su esposo Juan Rodríguez, todos mexicanos de nacimiento, pero naturalizados estadounidenses.

“Compramos comida no perecedera, agua, medicamentos y baterías para un radio en caso de que se fuera la luz; mi esposo tiene un pequeño generador de electricidad, pero luego es muy ruidoso y usa gasolina. En fin, aquí estamos tranquilos en casa, pero nerviosos de ver todo lo que está sucediendo”, dice con voz más pausada esta madre, originaria del Estado de México.

Pamela Rodríguez, hija de Yvette y Juan, está casada y vive cerca, en la ciudad de Wilmington, Carolina del Norte. “Yo me preocupo por mis papás y ellos se preocupan por nosotros —ella y su esposo—; me imagino que así están muchas familias en todos los lugares donde está afectando esta onda de frío que, de verdad, nunca la había sentido”, cuenta.

“Fue increíble la manera tan rápida como bajó la temperatura y los vientos hacen que se sienta aún más frío de lo que marca el termómetro”, dice preocupada. “Incluso, mi mamá tiene un perro que muere por salir, por supuesto que no puede tampoco, pero es triste verlo tan desesperado”, guarda silencio un momento y agrega: “Aunque siendo más realistas, la peor parte la están llevando varios desamparados en las calles y bueno, el personal de emergencias y servicios, que tiene que hacer su trabajo en las calles y no está nada fácil porque incluso están arriesgando sus vidas”.

De acuerdo con especialistas como el meteorólogo Albert Martínez, “no van a cesar las nevadas ni los vientos en toda la costa noreste y centro del país; incluso podremos hablar de temperaturas récord en algunos lugares”. “Una de las características de este sistema es la caída tan brusca que produce en las temperaturas y que a muchas personas no muy convencidas de lo peligroso que se convierte estar en la calle, podría sorprenderlas y hacerles pasar un mal momento”, comenta.