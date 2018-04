México, inmerso en una guerra no declarada: AMLO

EL UNIVERSAL.-

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), sostuvo que en México existe una guerra no declarada, pero el Gobierno Federal no quiere aceptarlo.

“Nosotros vamos a pararla (la guerra), no es Siria, pero sí son muchas víctimas, asesinatos diarios en todo el país. Ahora se informa más, pero no se alcanza a saber de todos los horrendos asesinatos en las regiones de México”, añadió el tabasqueño.

Al iniciar una gira de siete días por Veracruz, advirtió en entrevista que el tema de la violencia es preocupante y que lo padecen todos los mexicanos, por lo que no aceptaría asignación de elementos de seguridad de la Secretaría de Gobernación por ser precandidato a la Presidencia de la República.

“No he recibido ningún planteamiento, pero aprovecho para decir que no es un asunto sólo de proteger a los candidatos, es un asunto de todos, hay mucha inseguridad y nosotros vamos a resolver el problema de fondo”, comentó López Obrador, de acuerdo con un boletín emitido por su equipo.

Por la mañana el ex líder nacional del PRD sostuvo que no será “mediocre ni mucho menos traidor a la patria” y que aspira a seguir el ejemplo de los grandes presidentes de México.

En un video que publicó en redes sociales, López Obrador señaló: “Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de nuestro querido México, no quiero irme al basurero de la historia, no quiero ser como Antonio López de Santa Anna, no voy a ser como Porfirio Díaz, no voy a ser como Victoriano Huerta, no voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, no voy a ser como Felipe Calderón, y no seré como Enrique Peña Nieto”.

Señaló que conoce la historia del país y está consciente de la “responsabilidad histórica” que le representará si llega a ser presidente de México. “Tengo tres principios que me guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, voy a cumplir todos los compromisos”, indicó.

López Obrador, mencionó que seguirá el ejemplo de los ex presidentes Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas del Río.