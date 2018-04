Llega navojoense al fin del mundo con una mochila

Roberto Aguilar

Un boleto de ida y vuelta, una mochila y una cámara fueron los elementos que acompañaron por tres meses al navojoense Raúl Mauricio Aguilar Valencia para llegar hasta el fin del mundo en Sudamérica.

Con tan sólo 25 años de edad, este joven profesionista se aventuró a recorrer esta parte del mundo y conocer las maravillas que tiene esa parte del continente.

El mochilero comentó que desde chico tuvo la inquietud y curiosidad de viajar y conocer más allá de lo acostumbrado a ir.

“Mi familia no viaja mucho, pero a mí siempre me ha gustado ir de autobús en autobús, o tomar uno y ver a dónde me lleva; así que pensé ‘¿por qué no?’”, aseguró.

Manifestó que su recorrido inició en Paraguay, donde llegó a través de un vuelo proveniente de la Ciudad de México; pasó por Brasil y siguió por Argentina, donde llegó a Ushuaia, la bienal de dicho país, conocida la Bienal del Fin del Mundo.

“Ushuaia es lo último, es la entrada a la Antártida, pero no tuve la oportunidad de ir, aunque fue una experiencia muy bonita”, explicó.

Su recorrido siguió por el norte, llegando a Valparaíso, una playa chilena que conecta a varias ciudades del país, y continuó su camino a Bolivia, a través de los salares del desierto, para concluir en Perú.

Detalló que la mayor enseñanza que le dejó este viaje es el vivir tranquilo y aprender a disfrutar las oportunidades que deja la vida.

“Hay mucha gente que solamente vive estresado, vive el día a día y preocupado por el día siguiente, pero creo que es necesario vivir tranquilo y aprender a ser más humano”.

Aseguró que para viajar es necesario proponérselo y trabajar para ello, si de verdad se desea.

Puntualizó que la aventura aún no culmina, por lo que ya empezará a planear su siguiente viaje, aunque no determina el destino, dijo que está ansioso por que ya vuelva a pasar.