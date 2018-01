Guía práctica para escribir mal (sin proponérselo mucho) (Parte 1 de 2)

Por: Adolfo G. Riande

En relación con la buena escritura, existen infinidad de textos y artículos para escribir correctamente sobran materiales, y existen infinidad de especialistas que le echan la mano a uno en este tema de escribir bien. En estas mismas páginas cibernéticas de “Quehacer Cultural” hay, detrás de cada uno de los colaboradores, verdaderos genios agudos en descifrar nuestras ideas y de darle la mejor construcción final, de eso no hay duda.

Pero si uno necesitase de escribir MAL o ERRÓNEAMENTE con cualquier finalidad, creo que existen pocos o muy pocos escritos que nos auxilien en esta tarea. Por supuesto, para algunos puede parecerle descabellada la idea de ESCRIBIR MAL, pero siendo honestos y revisando nuestro entorno inmediato, nos daremos cuenta que estamos rodeados de escritos mal escritos.

Me atrevo a sugerir que es tan común escribir mal, que cualquier persona educada debe saber algo al respecto.

Es más, algunos de mis colegas periodistas escriben mal, a veces sin proponérselo. Digamos empíricamente y sin haber estudiado para lograr tal objetivo, consiguen escribir mal o mal escribir, como usted guste.

Pero, dado que existen pocos materiales sobre el tema, deseo aventurarme y proponer una serie de ideas, a manera de lograr algo, así como una “Guía práctica para escribir mal”.

Por supuesto, debo hacer la aclaración que llegado el momento en que alguien se siente a escribir un artículo, pensemos con cierto rigor metodológico, que las ideas aquí propuestas, no encontrarán jamás un blanco perfecto, en tanto nuestra redacción sea sólida y no sea permeable.

Empecemos por:

1. Deje a un lado las frases cortas. Haga un esfuerzo cotidiano por alcanzar frases de 30 o más palabras, esto ayudará mejor a la incomprensión de su mensaje.

2. Si usted es un enamorado de lo ambiguo, seleccione palabras de difícil comprensión. ¡Lúzcase ante sus lectores! Obligue a su público a leer con un diccionario en la mano. Haga de sus párrafos verdaderos laberintos para el lector.

3. Como medida para lograr un desorden en sus ideas y elementos, procure evitar una transición lógica entre sus frases; es más, juegue con ellas, galope y brinque de un párrafo a otro. Haga un jaripeo con sus ideas, demuestre sus habilidades de charro ilógico.

4. Use vocablos innecesarios, exponga sus razones de buen cultivador del gerundio, abuse de él, cítelo una y otra vez. Busque adjetivos que confundan al lector acerca del sujeto de su oración.

5. Llegado el momento, olvídese de la claridad del escrito, impresione a sus lectores con elegancias, busque giros literarios, y haga un compendio de metáforas.

6. Escriba en forma personal, superautoestímese, conviértase en ególatra de sus escritos, ¡adelante con el “yoísmo”!

7. Sea anárquico, no forme frases completas. Olvídese de la ortografía y recurra a un sistema de puntuación heterodoxo.

8. Cuando requiera incluir información adicional al texto, redacte novelas para hacer los pies de página. ¡No frene su imaginación!

9. Mantenga una inconsistencia en el uso de observaciones, símbolos, referencias o figuras. Meta al lector en un texto-laberinto, ¡hágalo sufrir hasta que logre ubicarse en los elementos del escrito!

10. Finalmente, cuando decida la dimensión de su texto, no se detenga, crezca tanto como su imaginación se lo permita. Haga capítulos enteros sobre “la obviedad de perogrullo”, y enfatice sobre lo de menor importancia. Destaque lo irrelevante, haga a un lado los conceptos básicos o cuando menos ocúltelos lo mejor posible.

Y como el tema da para más, pues no se desesperen queridos lectores, pronto volveremos a estas brillantes páginas.

*Nota del Editor. El autor, es licenciado en periodismo, egresado de la Universidad Veracruzana.