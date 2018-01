Este día nos han llegado los mensajes curiosos…

… de personalidades del mundo. Por ejemplo, la novelista, autora de aquel libro sensacional, Cierta Sonrisa, Francoise Sagan, dijo lo siguiente relacionado con la televisión:

“ El televisor es un artefacto que permite que gente que no tiene nada que hacer, contemple a gente que no sabe hacer nada”.

Y Marlon Brando, el llamado monstruo de la actuación en Hollywood, tuvo esta expresión redonda:

“Siempre hay que pedirle prestado dinero a un pesimista, pues no espera que se lo reintegren”.

Luego vienen los anónimos, sujetos que producen frases que no tienen desperdicio y que con ellas hacen definiciones estupendas, como, por ejemplo, el que hizo esta exposición sobre la palabra VIDA:

“Ni espectáculo ni fiesta, es un predicamento”.

Y estas dos palabras examinadas a la luz de la más fin a ironía:

“Miedo: Cuando el gobierno se refiere a un producto”. “Terror: Cuando el gobierno asegura que a ese producto no le subirá el precio”.

Y este remate con dedicatoria para los archivistas: INVESTIGACIÓN: “Búsqueda del idiota que removió el archivo”.