__Es sólo un cartel de publicidad.

Por: Mara Romero

Mi amigo Ramón es especialista en provocar todo tipo de catástrofes emocionales con sus prendidas de foco: alborota recuerdos y luego te sugiere que los conviertas en poema. Acepté su invitación sin esperar sorpresas.

Me invitó a caminar hasta el segundo piso de su claustro feudal: la Biblioteca Pública, de la cual es el director, un lugar cálido que se parece a las pláticas de mi amigo. Para mi sorpresa, al terminar el último escalón para llegar a la sala de exposiciones, una luz al final del pasillo casi me ciega. Pensé en que podría ser algo sobrenatural o, lo más probable, uno más de mis alucines de poeta, como de costumbre. Ignorando un posible hechizo continué mi recorrido por un largo corredor–mi amigo Ramón ha plasmado tus recuerdos muy curiosamente en una pasarela de mamparas con carteles de tus cintas cinematográficas–. Me detuve en cada lámina reclamando un espacio y rezongué del tiempo que aniquila todo, el color sepia de aquellos viejos cartelones con tu imagen cinematográfica, que aún a estas alturas de mi vida dejan de ser mucho más que eso.

Al ver aquellas paredes empapadas de ti, me asaltó una nostalgia conocida. Me vi enamorada a los nueve años y, en ese preciso instante, como completando el cuadro, te sentí. Con mirada de brújula volteé a mi alrededor en busca de testigos y nada; en la esquina alcanzaba a ver de nuevo el brillo, esta vez azul que, apuesto ahora, venía de tu capa; corrí a esculcar el momento

Y entonces te vi, de espaldas y como haciendo eco de lo que yo sentía, diste vuelta para mirarme de frente; parpadeé y la gente a mi alrededor seguía en sus libros, ante mi asombro descubrí que sólo yo te veía; caminaste a mi lado y una media sonrisa descubrió tus dientes blancos a medio esconder por tu máscara plateada. Quise hablarte… pero no fue necesario porque de tan sólo pensarlo tú ya habías entendido mi intención, y con tu dedo me implorabas silencio.

Como un desencuentro con el pasado recorrimos en silencio tu galería, tus ojos fijaban su mirada en cada cartel. Desde Las mujeres vampiro hasta Santo y el Águila Real pude presumirte esta memoria mía que repasó tus espectaculares topes en el ring que, por mucho tiempo imité, de los cuales fueron víctimas mis hermanos.

Tarareé la música de tus películas, y tú nunca dejaste de sonreírme; te toqué los brazos, tus vellos largos, como los de mi padre, tus manos grandes y poderosas y declamé en ese instante dos que tres poemas atarantados que alguna vez escribí para ti sin parecer impresionarte mucho. De pronto, sin esperarlo, retumbó en nuestro espacio la voz de mi impertinente amigo Ramón con su grito de Maaara.

Te desvaneciste de la misma manera en que llegaste.

Con ojos llorosos y de muy mal humor le grité a Ramón:

“Que irresponsable tu manera de actuar, rescatas recuerdos y prendes mecha con una serie de sensaciones y ansiedades y sepa Dios cuántas más…” Salí enojada entre sollozos mirando de reojo los afiches cuando escuché decir:

__Es sólo un cartel de publicidad.