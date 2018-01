Carta para reyes

Por: Nina Basich

Voy a buscarte, así sea lo último que haga, te quiero demasiado y no puedo vivir sin ti. La carta estaba llena de lugares comunes, habituales en los enamoramientos. No le di importancia. Eran arranques de histeria que ya pasarían, aunque no niego que me provocaban cierta molestia, pero sólo eso.

Con la llegada de la segunda me estremecí. Sin ti no puedo vivir. Vuelve o te vas a arrepentir el resto de tu vida. Lo que suceda quedará en tu conciencia. Vaya si era repetitiva y ridícula la nota. Pero no iba a ceder a los chantajes.

Estaba en el bar y le comenté a Juan sobre los mensajitos de mi ex. A través de mi risa él habló con inusual sensatez: no les restes importancia, no hay enemigo pequeño y las mujeres despechadas son capaces de hacer cosas muy desagradables. Lo miré con incredulidad, dudando si los consejos iban en serio y así mismo, dirigidos a mí. Escucha lo que digo, insistía, hace seis años pasé por algo similar y no acabó del todo bien, tómalo en serio. Pasé la noche haciendo sorna de sus palabras y sólo conseguí que con disgusto se marchara.

Tardó una semana más o menos en llegar la otra: Ten cuidado, conmigo no juegas y luego te largas. Es tu última oportunidad para rectificar. ¿Vas a volver? Te quiero. La leí camino a la oficina y la olvidé en la bolsa del saco, podría haber comenzado a inquietarme pero la vida me sonreía tanto en ese momento, que no quería arruinarla con preocupaciones tontas, después de todo, algún día se cansará de escribir.

A las dos noches en el parabrisas del coche distinguí la nueva cartita:

Soy bastante valiosa y tu me despreciaste. Cuando te des cuenta del error que cometiste y me valores, será demasiado tarde. Dejé la carta en el cajón del buró junto con las otras, era tarde, estaba cansado.

Pasaron quince días, había iniciado una nueva relación por lo que no volví a pensar en los ridículos mensajitos. El último estaba arrugado: Ten mucho cuidado, recuerda que conmigo no juegas y te vas con otra. El que la hace la paga. La muerte es ya la única solución. Así lo quisiste… Mi felicidad del momento impidió ponerme nervioso, pero dejaron de tener gracia, ya empezaban a fastidiarme en serio. Convendría pensar en solucionar esto antes que afectara mi nueva relación.

Salí de viaje por negocios durante varias semanas. Aproveché también para pasar dos días de asueto en el mar. En enero, al regreso de Puerto Vallarta, me aguardaban otras tres misivas dobladas y deslizadas debajo de la puerta, no tenian orden, no se molestó en fecharlas. La primera que desdoblé decía: Antes de Reyes, sufrirás, vas a morirte y no de amor, como me morí yo. La segunda en abrir: Sólo deseo que mueras arrepentido, en ello he volcado mi antiguo amor, en acrecentar mi odio. Y la tercera: Si tú supiera, cuánto te he amado, nadie te amará igual que yo, no sé si pueda perdonarte algún día, espera un encuentro conmigo.

Había pasado el tiempo en que la sonrisa que esbozaba al leerlas se había esfumado de mi rostro, ahora no me hacían ninguna maldita gracia. Ahí estaba la amenaza velada. Y sin advertencia, la inquietud comenzó a extenderse por mis piernas. Quizá era el cansancio de los viajes o el nerviosismo natural, no lo sabía bien a bien pero las cosas se enredaban. Hacía tres semanas que Miriam, mi novia, se indignó sin razón justo días antes de invitarla a Vallarta, por lo que fui solo.

La vida se portaba severa conmigo. Los problemas en el trabajo, no han hecho sino aumentar después del viaje. Miriam no contesta mis llamadas y el dolor de cabeza constante ha llegado a arruinar mis noches.

Faltan dos semanas para Reyes, apenas puedo dormir, les doy vueltas, releo las cartitas y no logro ponerlas en el orden y la perspectiva correcta. No soy miedoso, pero por dentro siento una montaña que crece cada día y me empequeñece. Salgo con cautela del trabajo, deje´de ir al bar, y del mismo modo llego temprano a casa. Llamé a la policía, para sondear lo que puedo hacer o esperar sobre este asunto que ellos denominaron de los anónimos, ya que no hay evidencia de quién los envía, dijeron. Su indolencia acrecentó los temores; la mayoría de los casos, según ellos, son manifestaciones emocionales que pasan pronto. En este caso ya van para cinco meses.

Dentro de tres noches se celebrará Reyes, dejé dicho en la oficina que regresaría a trabajar hasta el lunes, ya que pase todo; pero no se qué es lo que realmente estoy, tengo la garganta seca y malestar en el cuerpo. Esta mañana al despertar, fui atacado por inusuales náuseas. Pensé si podría estar envenenado sin notarlo así que decidí no probar bocado. El teléfono parece alarma, por eso desde hace rato lo desconecté.

El dolor de cabeza intenta matarme. Las pastillas parecen no surtir efecto. Tengo manifiesta la incapacidad de dormir; la boca seca acrecienta la sed pero titubeo en beber agua. Debo sobrevivir el fin de semana, para el lunes habré librado esto. Buena jugada hice, aquí encerrado no puede tocarme. Ella escribió antes de Reyes, no después. Y de hambre nadie muere en tres días.

Aunque lo intento, mi pensamiento no puede sostenerse en esta línea…