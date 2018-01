Por: Rodrigo Tena Figueroa

—Ya no me está gustando ni madre este papelito de correveydile pendejo que estoy haciendo –gruñó molesto Beraud.

Recién terminaba de estacionar su carro en la explanada del edificio propiedad de su compadre Fernando Maldonado, cuando al bajar del vehículo recibió de lleno en el rostro los cuarenta y dos grados de temperatura que a las siete de la tarde, tercos, insistían en terminar con todo vestigio de vida. Sin muchas esperanzas, miró hacia el cielo, todavía cegador, y masculló malhumorado:

—Y una nube, ni pa’remedio…

A grandes trancos, José Enrique Beraud, exoficial mayor del gobierno, exdiputado local y actual presidente del partido, trataba de alcanzar cuanto antes la puerta principal del edificio, garantía de frescor que las muchas toneladas de aire acondicionado que su compadre había instalado, le proporcionarían. De reojo t con el humor todavía más agrio, pasó con rapidez la vista por la explanada-jardín-estacionamiento del edificio Bacatete y se repitió lo mismo que se decía cada vez que visitaba la moderna construcción:

—Millonadas de pesos, el mejor arquitecto y el mula de Fernando en vez de arreglar un jardín bonito, lo llenó de choyas, mezquites y biznagas– y se dijo para sí en son de burla– nunca se le va a quitar lo indio a mi pinchi compadre…

Con alivio el licenciado Beraud traspuso la puerta de acceso, dio una bocanada de aire fresco y se topó con Moroyoqui, enorme y musculoso indio mayo, cincuentón, de barba y bigote ralo, que hacía las veces de jefe de seguridad del edificio, chofer y guardaespaldas de Maldonado. Beraud conocía la relación existente entre Moroyoqui y su compadre, y tenía siempre el cuidado de darle su lugar. Ya hacía cerca de nueve años que Moroyoqui había perdido a su familia en un accidente ferroviario, y en un gesto humanitario —raro según Beraud— Fernando Maldonado se había hecho cargo de los trámites y gastos del sepelio familiar, además de ofrecerle empleo al hosco indio, cuando éste se negó en forma rotunda, a regresar a su tierra Masiaca. A partir de ahí, Moroyoqui se convirtió en fiel guardián de Fernando, cuidándolo con celo y adoración fanática. Quienes lo conocían, procuraban de no expresar delante de él la más mínima expresión que pudiera tomarse como una ofensa para su jefe. Con toda desfachatez lucía en la cintura la siempre bien aceitada nueve milímetros, regalo de Maldonado y que judiciales y militares desde hacía tiempo habían desistido de confiscar. Se decía también que antiguos enemigos de Maldonado habían dejado de molestarlo después de una contundente intervención de Moroyoqui.

José Enrique Beraud, que nunca se había sentido en confianza delante del indio, se vio forzado a sacar su mejor sonrisa cuando se dio cuenta que el encuentro era inevitable.

—Qué tal el calor, don Fernando…

—Así nomás, licenciado –respondió el mayo.

—Y mi compadre… ¿trabajando como siempre?

—Como siempre, licenciado –respondió con sequedad.

Consciente del nerviosismo que se apoderaba de él cada vez que se topaba con el guardaespaldas de su compadre, el presidente del partido no hizo intento alguno por prolongar la charla y se dirigió veloz a los elevadores, con la sensación de la mirada desconfiada del indio sobre sus espaldas. Beraud no intuía con claridad que Moroyoqui no sentía ningún aprecio por él, a pesar de ser el mjor amigo, cuñado, compadre y socio de los distintos negocios de su patrón.

Presionó el botón del quinto piso, planta utilizada exclusivamente como oficina particular del licenciado Maldonado Matus, sin poder concentrarse en los importantes asuntos que había tratado esa misma mañana con el gobernador y que debía comunicarle a su compadre. Sintió gran alivio cuando la puerta del elevador se cerró detrás de él, pues sin levantar la vista sabía que Moroyoqui no le había quitado un solo momento la mirada de encima.

Para recobrar la calma que necesitaba y poner en orden sus pensamientos, deseó que el ascensor recorriera la distancia entre los pisos con mayor lentitud. Sabía que tratar cualquier asunto con su compadre requería de toda su capacidad y concentración, con más razón en esta ocasión, donde se jugaba él y todo su equipo, un futuro político que dependía de la posición que asumiera su socio, amigo y compadre.

A pesar de que el mismo Beraud presumía que a él se debía gran parte del éxito del licenciado Maldonado, sin terminar de confesárselo plenamente, sabía que su compadre lo había utilizado y lo utilizaba a su conveniencia siempre, al igual que en esta ocasión, lo embargaba la sensación para él conocida de no tener en sus manos el control de la situación que debía plantearle:

—Indio cabrón, nunca sé lo que está tramando –se sorprendió diciendo en voz alta.

Más rápido de lo que hubiera deseado, la puerta de su momentáneo aislamiento se abrió ante él, se vio forzado a salir de sus cavilaciones, avanzar hacia la elegante y amplia recepción, y hacerle frente a la sonrisa de la guapa recepcionista que lo saludó con familiaridad y coquetería:

—Buenas tardes licenciado, ¿viene a ver al licenciado Maldonado?

—Buenas Lupita, ¿le puede decir antes a Inés que ya llegué? –contestó con frialdad.

—Con todo gusto licenciado –le respondió con cantarina voz la recepcionista, al tiempo que Beraud sintió un escalofrío que le recorría la espalda.

Para el presidente del partido era cada vez más difícil mantener la indiferencia a las insinuaciones descaradas de tan turbadora mujer, pero bien sabía él que su compadre se valía de cualquier medio para conseguir información de las gentes que le interesaban y sabía también que mantenía actualizados los expedientes de cada una de esas personas.

—Sólo por si se ofrece, compadre –le había confesado en cierta ocasión.

Por su parte, José Enrique Beraud se había prometido para su seguridad propia, nunca olvidar la manera como Maldonado había aniquilado de por vida a un supuestamente indestructible líder obrero, gracias a la información que le proporcionó una empleada del departamento archivo de Maldonado y Asociados, amante del mencionado líder, a la que se vio inmediatamente después estrenando un precioso automóvil pagado por Maldonado. Beraud lo sabía, porque casualmente su compadre y él eran socios de la agencia donde fue adquirido.

—“Cuando menos en ésta no me agarras pinchi compadre” –pensó.

Con movimientos insinuantes que rayaban en la invitación obvia, la recepcionista atravesó la recepción para perderse tras la puerta del privado de Inés, secretaria particular de Fernando Maldonado.

Con todo y el frío que se sentía en la recepción, Beraud se dio cuenta que seguía sudando copiosamente y no sabía si la causa era Lupita o el esfuerzo que siempre le representaba enfrentarse con su amigo. A pesar de su preocupación no pudo menos que darle la razón a Maldonado, que bajo la premisa de que “cuesta lo mismo contratar una fea que a un cuero”, el edificio Bacatete era ya famoso en la capital del estado por reunir al personal femenino más bello de la ciudad.

A un escaso minuto de que Lupita había abandonado la recepción regresó para informarle:

—Dice Inés que por favor pase licenciado…

El licenciado Beradu se encaminó hacia el despacho de la secretaria particular de Maldonado y al notar que la recepcionista se había desabrochado dos botones más de su blusa, la turbación se convirtió en ira al descubrir en ella una sonrisa que él consideró de burla.

De cabello entrecano, soltera, cincuenta y dos años de edad y doce trabajando para Maldonado, Inés era los ojos y oídos del compadre de Beraud. También esta historia le era conocida al presidente del partido: secretaria del despacho legal de mala muerte donde se inició el pasante Fernando Maldonado, Inés prohijó, aconsejó, orientó y ayudó al novel abogado, estableciéndose entre ellos una relación de amistad estrecha y sólida. Cuando Maldonado decidió volar por cuenta propia y estableció su modesta oficina, invitó a Inés a colaborar con él y se inició asó una carrera de éxitos que situaron al bufete Maldonado y Asociados como el mejor despacho legal del estado. Era comentario común en las pláticas de café, la guasa de que mucho le gustaría al gobernador tener los ingresos que percibía la secretaria particular del abogado Maldonado. Sólo Inés y Moroyoqui, cada quien por distintos motivos, tenían ascendiente dentro el numero personal que laboraba en el grupo Maldonado, para tutear al prominente profesionista…

(Continuará)