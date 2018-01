Arte Callejero (Street Art) en Cajeme

Por: Francisco Sánchez López

El período vacacional “Lupe-Reyes” promovido desde el barrio de Tepito e iniciado con los festejos de la Virgen de Guadalupe y la Navidad concluyó el día de ayer con la llegada de los Reyes Magos siendo muy celebrado con fervor católico nacionalista por la sociedad cajemense, pero es cuestionable, que la magia de la Navidad sea tomar Coca Cola sin azúcar, poseer un celular Telcel y 20 megas de velocidad en Internet porque Jesucristo no murió para esto.

Con el afán de promover la “urbi cultura” cajemense para la comunidad global, la Secretaría de Desarrollo Social y el titular de la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme planificaron en su Programa de Desarrollo Cultural, establecer corredores culturales para beneficio de las clases sociales baja, media y alta; rescatar los espacios públicos urbanos y buena parte de la Historia de Ciudad Obregón, que nada hay para ser redimida porque simplemente es ignorada por la sociedad.

Una arista del anterior programa cultural es el proyecto: “Adopta un Espacio”, cuya primera parte consistió en usar los conceptos del estilo “Street Art” o “Arte Callejero” también conocido como “Grafiti Artístico” en Hermosillo, para pintar la temática cultural regional del municipio en la tendencia figurativa con libertad de expresión plástica o logotipo gráfico, sobre la pared norte del paso a desnivel de la calle Rodolfo Elías Calles y Calzada Francisco Villanueva.

Ocho expresiones plásticas fueron realizadas por Graciela Galaz, Ebeth Roldan, Romina Becker, Iliana Jaime, Juanita Márquez, José Miguel Iriarte, Oscar Cabrera, Blaz López, Luis Hinojosa y Ricardo Escalante. Recibiendo a cambio una comida e incentivos económicos, al sumarse la comunidad artística local con la Dirección de Cultura e iniciativa privada para rescatar este espacio y ofrecer entretenimiento para personajes anónimos de la vía y familias del barrio El Chorizo, la colonia Benito Juárez y demás del sector social sureste.

Aprovechando el receso vacacional decembrino se visitó este singular espacio para contemplar las pinturas y redactar esta crónica de arte, sin saber los pormenores de su importante decisión, porque se repitió aquí lo mismo de hace 10 años o más y se han pintado en las paredes del paso a desnivel de la calle No reelección, en la barda perimetral del Deportivo Álvaro Obregón, dos callejones de centro, en la Escuela Secundaria Rafael Campoy y en la comisaría porfirista de Cócorit empobreciendo algunas bellas fachadas neoclásicas con pintas de pájaros, como la Casa Rosa de los Bours con un magnífico búho.

Por más fauvistas o surrealistas que podamos ser los cajemenses y el turismo de negocios, es difícil comprender la dualidad arte-basura, belleza-deterioro ambiental y espacial, porque en este paupérrimo contexto ferrocarrilero en deplorable estado de conservación, se dificulta la observancia de este arte desde las banquetas inferiores de la calzada de alta movilidad vehicular y velocidad. Sólo es factible desde el puente o de la banqueta sur superior con mucha basura doméstica.

Sin embargo, el derecho de vía de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México ofrece un entorno conceptual: Naturalista, el arbolado, maleza seca o quemada con basura doméstica; arte objeto, el tendido de las vías, el tren circulando o carros estacionados, una arquitectura de los pobres compuesta de vivienda de madera u otros desperdicios industriales de re uso y una arquitectura agroindustrial para el monocultivo triguero con desperdicio de agua del río Yaqui.

Arte callejero expresado sobre bardas y construcciones garabateadas con grafiti vernáculo de protesta contra el sistema de desigualdad social y económica, y los performances actuados por transeúntes cruzando el puente o deambulando por las aceras y vías en medio de un espacio sucio y en horroroso estado de conservación.

Ofreciendo al visitante, magníficas panorámicas de ambiente ferroviario para la toma de fotografías documentales, artísticas o bocetos para pinturas, que marcan una etapa más de la historia de nuestra centenaria ciudad (1906-2018) cuya fecha pasó desapercibida por las promotoras culturales e ignorada por el gobierno.

Al estar más entusiasmados en publicitar fechas erróneas o los famosos “False News” del presidente Donald Trump si nos visitara en Tajimaroa antes de construir el muro, como fueron los festejos culturales de los 400 Años de la Fundación del Cócorit yori porfirista, de la ex misión de Cumuripa, hoy en el fondo de la presa “El Oviachi” y porque no mencionarlo, la Fundación de Bácum por el Municipio y la agrupación que dirige Irma Arana. Todas ellas, fundadas entre el 24 de mayo al 31 de diciembre de 1617. ¡Imposible! Porque los jesuitas no eran hechiceros Mayas.

Se aprecian las intenciones de rescatar espacios citadinos llenos de cultura que abundan por la zona Centro, Plano Oriente, Providencia, Esperanza, Hornos, etc. Sobre todo, el sitio de 1906 donde llegó el pie del Ferrocarril Sud Pacífico y México donde estuvo el tinaco mohoso de agua por el lado oriente de la vía.

Si fuese el Cronista del Municipio o alcalde del mismo, solicitaría un contrato de donación de este sitio a la empresa ferrocarrilera para salvarlo, embellecerlo con una plaza lineal, muros semicirculares pintados con obra mural, una estatua ya sea la antigua garza de agua o locomotora de vapor negra y conectada al restaurante de la actual estación para admirar el magnífico mural de “El Ferrocarrilero”, si aún está.

Formando un corredor cultural histórico por la calle Sufragio Efectivo o el derecho de vía desde la plaza del Ferrocarril con la estatua de Jesús García Corona, “Héroe Blanco de la Humanidad” y los sitios actuales donde se edificó las primeras obras de arquitectura de molinos de arroz y trigo, almacenes, comercios y vivienda con una arquitectura estilo norteamericano rural de fines del siglo XIX, como lo fue, la congregación de Cajeme en sus primeras dos décadas históricas.