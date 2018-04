AQUÍ… SAMAYS… BUENOS DÍAS…

Por: Gilberto Gárate

… y mejor año, que acaba de iniciar, son nuestros deseos desde esta trinchera para todos nuestros amabilísimos lectores, que se conectan en estos riegues y, desde luego, el agradecimiento eterno por su preferencia. Para ello, nuestra promesa de siempre en plan de superación que, desde luego, nos obliga a agregarle el extra, es pues este nuestro inicio esperando y el SEÑOR, con su venia, nos dé fuerza y sabiduría para el gran logro desde sus inicios. QUE ASÍ SEA, PUES.

ASÍ es que es necesario iniciar con el final del programa de GRUPO SAMAYS de este año que se fue, y que nos dejó la gran satisfacción de cumplir con nuestro cometido, y esto es la promoción y participación de su equipo SAMAYS en el beis Másters, en este año que se fue y que desde luego nos sirve de aval para el futuro que ya esta aquí, así es que por esos días de octubre en que Samays se preparaba para hacer el viaje a MAZATLÁN, como punto inicial les diremos que se le da las gracias a su timonel PABLO LÓPEZ, que durante los pasados cinco años había manejado a Samays, pero se pensó que había ya cumplido su ciclo con el equipo y se le entregó a “LALO” VILLEGAS, que en pláticas nos ofrece trabajar duro para el logro de un muy buen equipo, así es que por principio nos muestra algunos nombres y su plan de trabajo tanto para el gran evento en Mazatlán, así como el próximo caloriego, que con tanto éxito se estaba ya desarrollando durante seis años anteriores; en fin, eran esos los planes iniciales en ese año que se fue, así es que había que tener confianza pues ganas se le veían y sobradas.

ANTES de partir a Mazatlán les diremos que aunque la ahora SEDE, Club Sarabia, de aquel puerto nos había enviado las perspectivas vía cel, de sus instalaciones deportivas, siempre las expectativas nos quedaban en el aire; además, el equipo de última hora no iba en un plan como para comerse el mundo, esto a sabiendas de la gran calidad de juego que los demás participantes siempre presentaban. Había quedado, pues, en una graciosa “no podre asistir”, lo de mucha gente, pero en fin, para mí lo realmente importante lo era siempre no ganar el campeonato, sino que el evento en organización no desmereciera, pues era precisamente eso de la de organizar un buen evento este torneo anual era además conseguir un logro exitoso, así es que el triunfo en cuestión estaba en juego; en fin, a esta incertidumbre de los jugadores que no asistieron, se le agregaba lo de la nueva sede y, por si fuera poco, la gran interrogante también con la nueva hospedería que nos daría el alojamiento, sí, tras algunos años de estar asistiendo al SANDS ARENA, ahora llegaríamos al HACIENDAS, claro que este hotel no era cualesquier cosa, ¡uf!, no lo crea usted, pero mi adrenalina estaba ya en el infinito. Me quedaba en el amargo recuerdo también la gran falla con algunos patrocinadores de las casacas que ya se llevaban, y esto último era también importante, pues repercutía en el bolsillo. No, si en verdad duele el acumular tantas fallas; en fin.

ASÍ las cosas, por fin a duras penas nos instalamos en el mencionado HACIENDAS, un poco tarde, pues el compromiso inicial era que las habitaciones se entregarían a la una de la tarde, aunque poco a poco se fueron entregando y nosotros también acomodando aquella comitiva que lo que deseaba es estar desocupada, para comentar de los apuros de siempre; en fin, sólo me quedaba una hora para lo de la importante junta previa, que sería en la Casa Club SARABIA. Ya una vez acomodados en nuestro lugar correspondiente, nos apuramos a salir; cuando lo hicimos, ya un contingente grande esperaba para salir a tirar sus canitas playeras en el puerto. Algunos me acompañaron, cosa que hubo que hacerse en varias pulmonías, aquel popular transporte y que de tanta fama gozaba en Mazatlán; en fin, nuestra llegada y presentación con el LIC ERNESTO MARTÍNEZ, a la sazón presidente del club sede y con quien habíamos tenido el contacto vía cel para todo lo que concernía a aquel gran evento. Casi la mayoría de representantes ya instalados, sólo faltaban los de la CAREADA y los de AGUASCALIENTES, que, por lo general, siempre asisten; en fin, todo listo y con ligeras explicaciones respecto a la convocatoria y sistemas de competencia, pero todo bien; el sorteo para saber los enfrentamientos, también de rutina.

A SAMAYS, a su gran aventura ahora en el terreno de juego, le tocaría enfrentase primeramente a AGUASCALIENTES y ahí sería donde comenzaría su odisea, pues sólo se contaba con un lanzador y fue utilizado por “LALO” VILLEGAS, que además había escogido como parte de su cuerpo técnico a su hermano MIGUEL, y a JAVIER VALDIVIA, que de última hora se había acomodado en el contingente obregonense. Así es que en el terreno de juego, SAMAYS con ÁLEX MÉNDEZ da cuenta de los de AGUASCALIENTES; ese mismo sábado, y como siguiente rival, contra los de PARRAL, CHIHUAHUA. Esto sería por la tarde, quizá una hora después de concluido ese primer desafío, y también se ganó, ahora gracias al relevo de “RUDY” CEBALLOS, que del short donde estaba jugando fue subido a la lomita, mas el cierre ciclónico de un relevo más en la persona de su receptor “CACANO” VILLEGAS, sí, leyó usted bien, era el receptor a quien había utilizado como relevista Ceballos ante el cansancio, ya que “RUDY”, repetimos, estaba jugando el short stop. ¡Uf!, qué improvisar, pero no olvidar que ese juego lo había iniciado LÁZARO CALDERÓN. La verdad, cuando yo me di cuenta, no lo creía, sólo porque lo estaba viendo daba crédito al asunto; en fin, también SAMAYS GANÓ. Era su segundo juego de aquel sábado.

Ya con dos triunfos en el bolsillo, amaneceríamos aquel domingo con grandes perspectivas para que Samays se fuera a la gran final; sólo faltaría ganarle a VALLARTA, estos que al mando del chino JOEL PÉREZ, que siempre se le había dificultado al conjunto obregonense, así es que mientras yo me ocupaba en otros menesteres, pero siempre en lo de la misma organización de aquel evento, al rato me doy una vuelta por el campo donde Samays y Vallarta dirimían su encuentro, así es que llego y pregunto “¿cómo vamos?”, “ganando” me responde alguien. Cuando Samays estaba al bate y por fin mi gran pregunta “¿quién lanza por Samays?”. La respuesta me deja helado: Era Julio Aguilar, otro “lanzador” improvisado; ni modo, habrá que echar mano de todo, me comentaba “LALO” VILLEGAS, el mánager, pero para colmo, un relevo más, y nuevamente era “RUDY” CEBALLOS, que esta vez no había jugado precisamente pensando en un relevo más. Cómo se hizo y cómo se ganó, así fue: Samays ganó su tercer encuentro dentro del rol regular y se estaba ya en la gran final, así es que para esto, ya el mánager “LALO” VILLEGAS se había ganado y bien ganado el mote de “EL MAGO DE LAS IMPROVISACIONES”, ¡SÍ, SEÑOR!

Dejamos pendiente la gran final que a esas alturas de aquel domingo aún no se sabía, esto en el otro grupo, pues la CAREADA y CD. JUÁREZ se disputaban ese derecho, ambos con dos triunfos por bando. ¡Uf!, así es que nos despedimos con nuestro viejo, trillado, pero gustado colofón; “Pórtense bien de domingo, y si no… ¡INVITEN! A donde sea, PERO LA VIDA COBRA SENTIDO CUANDO SE HACE DE ELLA LA ASPIRACIÓN DE NO RENUNCIAR A NADA.