Por: David Cibrián Santacruz

Con el fin de aquilatar el ambiente musical de 1970, tiempo en el que Los Piteros estaba por tocar las notas finales como organización de mariachi, es necesario considerar lo siguiente:

Toño Sanabia tenía su conjunto norteño en El Venado.

En Ruiz había una banda, en donde tocaba Chinto el “bolero”; apoyado por el sindicato de los filarmónicos, don Severo Medina y Pánuco armaban su mariachi; estaba también el trío de los Hermanos Barbosa (reconocidos por la calidad de su música romántica) y, el mariachi de Pancho Castellón que, con su clarinete, hacía recordar a Román Palomar, por si fuera poco, en la música moderna estaba La Explosión.

En ese tiempo, Cildo Gala, Juan Perros Galindo, Merced, Manuel Ocampo y El Güilo como integrantes del mariachi de Castellón, de pronto se encontraban a Los Piteros por la calle México, de Ruiz. Y si ellos y Los Barbosa eran de la huipa, la banda era de cantina o de fiestas familiares; igual de “talones”.

Por otra parte, en los casinos que por ese año de 1970 comenzaban a desbancar a los espacios abiertos de los bailes populares, se dejaba escuchar La Explosión. Ahí tocaban Miguel Salazar, El Cuichi Orendain, Miguel Guabina, Eugenio Geño, Arturo García, Clemente Luna y Bernardo García, popular Venado.

El chofer de esta organización musical era don José Salazar, quien ganó a pulso el apodo El muchacho alegre –se decía–, porque cualquier nimiedad lo ponía de mal humor y soltaba “madres”, además de otras fuertes imprecaciones.

En Tuxpan había dos grupos muy buenos; uno era la orquesta Los Compadres y el otro mariachi Los Cardenales, en el cual tocó guitarrón durante muchos años Cruz Delgadillo, cuñado del señor Miguel Alcalá.

Frente a esta ola musical de gente reconocida nació el conjunto Los Jadem donde Jacinto Hernández Rojo era el vocalista; Agustín Dueñas, el baterista; Manuel del Hoyo Fernández, tocaba el requinto; Eleno Huipe Cervantes, tocaba el saxofón; y David Cibrián Santacruz se encargaba del bajo.

Increible resulta pensar que hubiera trabajo para tantos grupos, pero lo había.

Los Jadem, La Explosión, Los Piteros, Toño Sanabia, don Severo, Pancho Castellón, Los Barbosa, la banda, Los Cardenales y Los Compadres, alegraron los días y los años previos y posteriores al año 1970. Trabajo no faltaba. Y un dato curioso quedó para la historia local, cuando Los Jadem recién integrados, fueron contratados para tocar en el edificio del PRI municipal que, en 1972, aún se ubicaba en la esquina contraria a la que sigue siendo noreste de la Presidencia Municipal de Ruiz.

La gente, acostumbrada al trabajo de La Explosión, permaneció a la expectativa y algo escéptica.

Estando así el ambiente previo, Los Jadem comenzaron la tocada con una pista sin bailadores. En la cantina, los únicos que echaban porras eran Layo Flores y Chabelo Guzmán (Jáuregui), quienes eran amigos de volante en las “corridas”, pero también en las “paseadas”.

Después de escuchar las primeras canciones, tanto los bailadores como los tomadores prácticamente se vaciaron de la calle al interior del PRI Municipal, y el baile se normalizó como bueno.

Durante el tiempo aquí considerado, era la calle México, la de todo el movimiento musical. Desde los antros que aún están frente a lo que era depósito de Petróleos Mexicanos (Pemex), se podía caminar en busca de trabajo y detrás de los clientes, hasta la esquina de la vieja terminal de los autobuses verdes que iban a Tuxpan, cuyo domicilio se encontraba en la esquina Juárez y México.

Fue en esta bella época cuando las jovencitas sensibles, lloraban al escuchar la letra moquera de una canción que decía: Esta es la última canción, que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar sólo en ti.

Pero no era la única pieza musical que les exprimía el corazón. Echaban moco de verdad y en serio, cuando la rockola de la refresquería tocaba aquella otra canción del enamorado preguntón; la letra decía: Dime tú, puente de piedra… si se ha marchado, si me ha olvidado; si se fue por la cañada, o por la orilla del río. Los temas La última canción y Puente de piedra, fueron éxitos indiscutibles de aquel año 72.

Pero una cosa es lo que se escuchaba, que sería largo de enumerar, y otra muy distinta hablar de la sobrevivencia de los filarmónicos.

En estos años, vale decir, nació el Corrido de Ruiz, pero también Nomás contigo, que hizo popular el paisano Mario Quintero (familiar de don Alfonso Navarro Quintero).

No hay duda, era una época romántica en que las letras y las líneas musicales modernas llegaban al corazón, la juventud (hombres y mujeres), vivían en carne propia los éxitos y las desgracias que se describían en las canciones…

Dentro de aquellos ambientes de zafras tabacaleras, coexistían el amor y el entusiasmo en el pecho de los hombres y las mujeres que, seguramente hoy recuerdan con nostalgia lo que se dice.