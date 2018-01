Paisanos se quejaron de gasolineras

Roberto Aguilar

Navojoa se caracteriza por el tránsito de los paisanos y los servicios que estos llegan a tomar del Municipio, pero este año en un sondeo con los viajeros, se quejaron del servicio de gasolinera que se presta.

El canje del dólar para llenar combustible es el principal problema para ellos.

Aseguran que en algunos puntos lo cambian a un precio mucho menor del que está establecido y eso ocasiona que tengan que gastar más de la cuenta en su viaje.

“Cuando llegué a Navojoa en la entrada norte hay una gasolinera que el despachador me canjeó los dólares a 17 pesos, cuando yo sé que está alrededor de los 19 pesos, no entiendo porqué nos quieren lastimar de esa manera, ni parecen nuestros paisanos”, refirió Martín Garrido Poqui.

Por otro lado Mario Valenzuela Ruiz, dijo que pondrá su denuncia en la PROFECO, ya que en la gasolinera ubicada en la salida sur tuvo que discutir con un despachador.

“Llené mi tanque de gasolina y le pagué con mil pesos, me tenía que devolver la feria, el señor luego volvió a quererme cobrar de nuevo y le dije que ya había pagado y este alegó que no era cierto, nadie me quiso brindar apoyo en ese momento y del coraje que me dio ni mi feria recogí”, dijo.

De esta forma es como algunas gasolineras están haciendo de las suyas y se les invita a las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar que afecten de esta manera.

“Ojalá que alguien pueda verificar cómo están funcionando las gasolineras, ya que es un abuso lo que algunas de ellas hacen con nosotros a nuestro paso por la ciudad y a como está la situación hacemos un esfuerzo por venir a ver a nuestra familia y no se vale que nos afecten de esta manera”, finalizó Marcos Valenzuela Sainz.