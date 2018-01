Mary J. Blige recibirá su estrella en Hollywood

EL UNIVERSAL.-

La cantante estadounidense de R&B, Mary J. Blige, será honrada con su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, dentro de la recording category, el próximo jueves 11 de enero.

Es una de las cantantes más populares de nuestra generación. Los fans estarán contentos de ver su estrella en el Boulevard, mientras se celebran los logros en su carrera en esta famosa acera”, dijo Ana Martínez, productora de ceremonias del Paseo de la Fama, destacó la revista Variety en su portal de internet.

Mary J. Blige es una artista multipremiada, ya que ha sido reconocida en la música con premios como el Grammy así como por su trabajo actoral con el Golden Globe, el SAG Award y Critics’ Choice Award.

Nacida en el Bronx, Nueva York, comenzó su paso en la industria musical con la compañía Uptown Records en 1989, donde a sus 18 años fue la intérprete más joven y primera mujer de la empresa.

Su álbum debut fue What’s the 411?, después de eso lanzaría 12 discos más que le acumularían un total de 31 nominaciones al Grammy, en las que nueve salió victoriosa.

Family Affair, No More Drama, Be Without You, Not Gon’ Cry, Love Is All We Need, y Seven Days son algunas de sus melodías más populares.