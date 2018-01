Lentos se están viendo en las filas del PRIAN, PRD y sus comparsas…

Naranjo Bravo, puesto ya en el arrancadero, listo con el que le pongan enfrente

En consonancia con la opacidad y la lentitud de las cúpulas azules, tricolor y amarillas a nivel nacional, en donde según se está viendo no les han funcionado como esperaban las estrategias preelectorales de las anunciadas alianzas, y los independientes, cuyos menores resultados, según las tendencias observadas por las encuestadoras, en cuyo nivel ni las encuestadoras a sueldo están obteniendo positivos resultados para apuntalar cuando menos mediáticamente a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, aquí en la Tierra de los Generales, en donde el ancestral centralismo no se ha dejado desear, con el pretexto de los tiempos y las formas establecidos en las convocatorias, por cierto, a punto de salir para precandidatos a diputados federales y senadores y de ahí para adelante, los pretensos al Congreso local y la Alcaldía, para cuya posición se han venido autopromoviendo a través de las redes sociales en el ex invencible PRI, Adrián Valdez, Gerardo Manuel Cota Patiño, Javier Ruiz, Lourdes Soria Rivera, quedando fuera por berrinches, “El Mayito” Mario Cantú y Fernando Rosas Planagumá, quien finalmente se autodescartó por temor a los gastos millonarios y a la falta de los “destos” para aguantar el rojo vivo de la acostumbrada cálida polaca.

En Acción Nacional, en donde durante todo el año pasado Francisco Vázquez Valencia y Ramón Antonio Díaz Nieblas se han llevado del chongo, intrigas, dimes y diretes, resquebrajando aún más la vapuleada organización de los “pitufos”, están en el ras del desprestigio por las oleadas del oprobioso padresismo, una y otra vez presente en los discursos y las diversas estrategias y dinámicas puestas en marcha en el anticipado protagonismo para ganar los adeptos emigrados del PRI.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática y los comparsas de Nueva Alianza, el Verde Ecologista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales son proclives a las bandadas de mercenarios, desde el sexenio pasado con muchos incautos conquistados a base de cheques, billetes y pesos.

En esta perspectiva y definitivamente no haber funcionado la tan llevada y traída alianza con el partido Movimiento Ciudadano, en donde pretendieron agandallar los miles de fans de Jorge Naranjo Bravo y el visto bueno de María Dolores del Río, con cuentas pendientes contra los panistas arribistas y de viejo cuño, a Naranjo Bravo en estos momentos no lo calienta ni el sol, no sólo por estas invernales temperaturas, sino por la gran penetración lograda en amplios sectores de la ciudad y el medio rural, desde donde le han dicho, puestos están para su registro en pro de la Presidencia Municipal, en el anticipado compromiso que desde el arranque lo apoyarán hasta colocarlo en la planta alta de Madero y Constitución, desde donde despacha “fierro plebes”, Heliodoro Soto Holguín, si otras cosas no suceden, anticipan sus seguidores, mínimo le servirá para su lanzamiento por la curul local o en su caso su periplo será en dirección a San Lázaro, hacia donde anda diciendo desde hace tres meses tiene amarrada la diputación federal.

En este sentido, pues, a ciencia cierta no se sabe el porqué ni los “pitufos” ni los del Revolucionario Institucional a estas alturas no sepan quién ondeará el acariciado banderín rumbo al Palacio Municipal, será por miedo o el Meade que no levanta o la extrema confianza con que siempre se han ufanado por la presunta inquebrantable estructura, en el caso de los priístas. En el caso del blanquiazul, por los enfrentamientos y divisiones, que no han cesado, presagiando lo peor, marco por demás envidiable para Naranjo Bravo que ya se encuentra clavado en las trancas con la vara al aire, como diciéndoles, “órale mis chiquititos, éntrenle, aquí los espero”, para ver de cuál cuero salen más correas.