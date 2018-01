La conspiración rusa

Leonardo Boix

PROCESO.-

El 3 de junio de 2016 el publicista Rob Goldstone envió un correo electrónico a Donald Trump hijo para informarle que Emin Agalarov, hijo del magnate inmobiliario ruso Aras Agalarov, le había pedido ponerse en contacto, pues había ocurrido “algo muy interesante”:

“El fiscal de la corona de Rusia se ha reunido con Aras esta mañana, y en su reunión se han ofrecido a proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary (Clinton) y sus tratos con Rusia y que resultarían muy útiles a tu padre”, le escribió Goldstone al hijo de quien entonces estaba en campaña por la Presidencia de Estados Unidos. “Obviamente”, agrega Goldstone, “ésta es una información de muy alto nivel y delicada, pero forma parte del apoyo de Rusia y su gobierno al Sr. Trump”.

Este correo electrónico forma parte de los documentos que obtuvo el periodista Luke Harding que le permiten afirmar que “los rusos ayudaron a Trump a ganar las elecciones” y que “el hackeo de correos electrónicos de los demócratas fue la forma más efectiva para lograrlo”.

Corresponsal de The Guardian en Moscú de 2007 a 2011, Harding acaba de publicar Conspiración: cómo Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones, libro que en México empieza a circular con el sello de Debate.

El libro revela la relación que Trump tuvo desde hace décadas con Rusia y ofrece detalles sobre poderosos personajes rusos vinculados con el actual jefe de la Casa Blanca, entre ellos el multimillonario Aras Agalarov, la abogada Natalia Veselnitskaya y el diplomático y político Serguéi Kisliak, quienes, afirma Harding, habrían recibido instrucciones directas del presidente Vladimir Putin.

El libro se publica al mismo tiempo que avanza la investigación que encabeza el ex director del FBI, Robert Mueller, sobre la intromisión de Rusia en el reciente proceso electoral estadounidense.

Dicha investigación ha derivado en acciones judiciales contra varios funcionarios vinculados con Trump, entre ellos su jefe de campaña electoral, Paul Manafort.

LA PISTA DEL DINERO

–Su libro comienza con un encuentro con el ex agente de los servicios secretos británicos Christopher Steele, días antes de que éste entregara su expediente sobre Trump y Rusia a las autoridades estadunidenses. ¿Cuán importante fue este documento para su propia investigación y qué logró revelarle el ex espía británico? –se le pregunta a Harding

–Cuando me encontré con Steele en diciembre de 2016 yo no tenía idea de que él hubiera escrito ese expediente tan importante. De todas maneras ya había escuchado rumores acerca de Trump, acerca de supuestos escándalos de dinero y de sexo. Había recibido un correo electrónico a la redacción de The Guardian, que no me llegó de Steele sino de un estadunidense, que detallaba acusaciones muy interesantes.