Impide amparo consignación de Padrés Elías

Mónica Miranda

En la Fiscalía Anticorrupción de Sonora hay denuncias específicamente en contra del ex gobernador Guillermo Padrés por actos de corrupción cometidos durante su sexenio, pero la averiguación previa no ha podido ser consignada ante el juez segundo de distrito, por el ex mandatario se encuentra amparado, indicó Salvador Ávila Cortés.

El vocero de la Fiscalía Anticorrupción se abstuvo de revelar los delitos por los cuales se abrió la averiguación que involucra a Padrés Elías, pero dijo que también existen procesos en contra de 21 ex colaboradores de su administración entre ellos ex secretarios y ex directores de dependencias.

Explicó que la consignación se da cuando el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para remitir la investigación a un juez para que determine la orden de aprehensión, sin embargo, en este caso la averiguación se encuentra detenida.