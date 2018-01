Finaliza Juguetón

David Vázquez

Por décimo año consecutivo, Tv Azteca Sonora Sur realizó su campaña Juguetón, teniendo como escenario Plaza Sendero.

A este evento asistieron autoridades municipales, integrantes de algunos grupos musicales, así como medios de comunicación y televidentes.

“Estamos haciendo todos un gran esfuerzo para que esta campaña sea la más exitosa. Son 10 años de pedir la solidaridad de los habitantes, para que donen juguetes que serán destinados a niños de escasos recursos de Pueblo Yaqui”, manifestó Gabriela Valenzuela, directora de noticias de la empresa televisiva.

“En ediciones anteriores hemos llevado miles de juguetes a las poblaciones muy vulnerables, como son de Huatabampo, Etchojoa; Cajeme ni se diga; Bácum y este año no será la excepción y la meta hoy, no tenemos número en particular, fácilmente serán miles y miles de juguetes”, añadió.

Por su parte las autoridades municipales reconocieron la labor que realiza TV Azteca para hacer felices a miles de niños.

“A nombre del presidente nos sumamos a esta bonita causa, donde compañeros y demás funcionarios acudimos al llamado para poder hacer feliz a un niño”, comentó Armando Alcalá, secretario del Ayuntamiento de Cajeme.

En el evento estuvieron también Angélica Domínguez y Alejandro Jiménez, conductores de Tv Azteca, además de Dámaris Taydé Beltrán y Miguel Ortega Cabrera por parte de la Gendarmería de Cajeme.