Enfermeros del Himes exigen respeten contrato

Y que no sean despedidos

Mónica Miranda

Enfermeros del Hospital de la Mujer se manifestaron y bloquearon la calle de La Reforma para exigir que se respeten sus derechos como trabajadores de la salud, dado que les avisaron que su contrato sería rescindido el próximo 31 de enero.

Antonio Medina uno de los enfermeros afectados dijo que son alrededor de 13 empleados los que serán despedidos del Hospital, aún cuando en diciembre de 2017 firmaron el contrato anual que concluye hasta el 31 de diciembre de 2018, sin embargo, las autoridades del nosocomio les notificaron que por recorte de recursos de la institución ya no podrían seguir laborando.

“Cancelaron ese contrato y nos van a dar otro que es solo por un mes, que abarca del día 1 de enero hasta el 31 del mismo mes, nos dijeron que fue por recorte de personal, que no había presupuesto, no había fondos, que iban a tratar de conseguir pero que no era seguro, entre ellos van unas compañeras que están embarazadas”, recalcó.

La directora del Hospital de la Mujer, Alba Rocío Barraza solicitó a los enfermeros manifestantes que desbloquearan la calle y que acudiera a su oficina para hablar y tratar de llegar a un acuerdo.

Algunos de los empleados ingresaron a la reunión pero aseguraron que las autoridades del hospital no podrían resolverles nada porque la orden fue dada desde la Secretaría de Salud por el doctor Gilberto Ungson.

Además señalaron que no tiene prestaciones ni seguridad social y el pago de las quincenas se atrasa con frecuencia, por lo que también exigieron mejores condiciones para laborar.